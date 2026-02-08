La plataforma Zaldibar Argitu exige el fin de instrucción del caso en el 6º aniversario de la catástrofe

Como cada 8 de febrero desde 2020, la plataforma Zaldibar Argitu ha realizado un acto en recuerdo de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores fallecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, y para reclamar responsabilidades. Portavoces de la plataforma han exigido al juzgado de instrucción de Durango que investiga los delitos medioambientales que finalice dicha fase. Según han denunciado, "tras 72 meses, la instrucción se ha prorrogado hasta el 1 de junio, una vez más".

Con motivo del sexto aniversario de la catástrofe, decenas de personas, así como familiares de los fallecidos y miembros de la plataforma ciudadana se han reunido en el barrio de Eitzaga, donde se situaba esta escombrera. Tras el acto, se ha realizado una ofrenda floral ante la placa en recuerdo a Sololuze y Beltrán.

Uno de los portavoces de la plataforma Zaldibar Argitu ha denunciado "la humillación, el abuso y el desprecio" recibido por parte de las autoridades durante estos años. Según han destacado, "resulta agotador reclamar justicia, más aún a las autoridades, cuando se supone que todas las injusticias deberían contar con el apoyo de las autoridades".

Asimismo, han señalado que, aunque parece "todo esté en orden y protegido con plásticos", parte del vertedero, la zona que da a Etxebarri, está "desprotegido" y que, por tanto, "la basura va directamente al río". En ese sentido, han denunciado que los aparatos de medición de la contaminación son "pura hipocresía" y que el agua del arroyo "no está limpia".

Por su parte, Idoia Marín, otra portavoz de la plataforma, se ha referido al bloqueo de la causa de los delitos medioambientales y ha denunciado que desde el año pasado "no ha habido cambios de cara a esclarecer el desastre. La fase de instrucción se ha prorrogado una vez más". "¿Cuánto tiempo van a tardar en terminar la instrucción y presentar las conclusiones?", se ha preguntado. En ese sentido, ha reclamado "que se aclare todo. Por qué ocurrió el desastre y quiénes fueron los responsables". Por último, ha anunciado que mientras todo se aclare Zaldibar Argitu "seguirá aquí, protegiendo a los ciudadanos de Eitzaga".