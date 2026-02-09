Investigan la aparición del cadáver de un hombre flotando en el río en Eskoriatza

La Ertzaintza investiga la aparición este lunes del cuerpo de un hombre flotando en el río Deba a su paso por la localidad guipuzcoana de Eskoriatza, ha informado el Departamento de Seguridad.



El aviso ha sido recibido por la policía autonómica vasca sobre las 09:15 horas, cuando un particular ha alertado de la presencia de un cuerpo flotando en el río a su paso por el barrio Aingeru Guarda de Eskoriatza.



Al lugar se han movilizado dotaciones de la Ertzaintza, Policía Municipal, una ambulancia y Bomberos, que han sacado el cuerpo del agua.



Los equipos médicos que se han desplazado al lugar han certificado que el hombre estaba muerto, han explicado las fuentes.



Al lugar del suceso se dirige una comitiva judicial para llevar a cabo los trámites pertinentes.