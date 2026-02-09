GIPUZKOA

Gizon baten gorpua aurkitu dute Eskoriatzan, ibaian flotatzen

Herritar batek eman du abisua, 09:15 aldera. Deba ibaian hilotz bat ikusi du, udalerriaren Aingeru Guarda auzoaren parean. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak ikerketa zabaldu du Deba ibaian, Eskoriatza parean (Gipuzkoa), gizonezko baten gorpua agertu baita, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Herritar batek larrialdi zerbitzuak ohartarazi ditu 09:15 aldera. Gipuzkoako udalerriaren Aingeru Guarda auzoan, Deba ibaian, gorpu bat ikusi baitu uretan flotatzen. 

Ertzaitnza, Udaltzaingoa, anbulantzia bat eta suhiltzaileak bertaratu dira. Azken horiek atera dute hilotza uretatik. 

Osasun langileen gizonaren heriotza baino ezin izan dute egiaztatu. 

Segizio judiziala lekura bidean da, izapideak egiteko. 

