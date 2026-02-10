Detienen en Bilbao al presunto autor del homicidio de un hombre encontrado en Lezama el pasado viernes
La víctima era un vecino de Barakaldo de 60 años. Su cuerpo fue encontrado en la zona del Alto de Vivero en Lezama.
Agentes de la Ertzaintza han detenido este martes por la tarde a un hombre por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre de 60 años la semana pasada. Los restos mortales de la víctima fueron hallados la mañana del viernes, 6 de febrero, en la zona del Alto de Vivero en el término municipal de Lezama.
Los responsables de la investigación han podido confirmar que la víctima era un vecino de Barakaldo, de 60 años, que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles.
Según el Departamento de Seguridad, el cadáver mostraba indicios de violencia, lo que dio inicio a una investigación inmediatamente. Las indagaciones realizadas durante los próximos días han posibilitado la detención de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio.
El presunto autor del homicidio, un varón de 21 años, ha sido detenido sobre las 17:15 horas de este martes, 10 de febrero, en el barrio bilbaíno de Zorroza y trasladado a dependencias policiales para la finalización de las diligencias correspondientes y hasta su puesta a disposición judicial.
Te puede interesar
Carreteras cortadas, ríos desbordados, cortes de luz… Andalucía continúa sufriendo las consecuencias de las borrascas
Varios días después de los primeros desalojos, 3500 personas continúan sin poder entrar en casa. Los que han podido regresar se han encontrado con lodo y agua por todas partes.
Nueve jóvenes aseguran en el juicio que su entrenador, entonces ojeador de Osasuna, les mandaba mensajes sexuales
La Audiencia de La Rioja ha celebrado la primera sesión de la vista contra un exentrenador y exojeador de Osasuna como presunto autor de varios delitos de abuso sexual a menores de 16 años.
Yala Nafarroa llama a movilizarse el 21 de febrero para que Palestina no caiga en el olvido
La asociación ha convocado una manifestación en Pamplona a las 17:00 para denunciar la impunidad del Estado de Israel. Según han subrayado, el horario de la marcha permitirá a los aficionados de Osasuna a acudir al encuentro de fútbol tras la manifestación.
Elisa Mouliaá sigue adelante con la acusación contra Errejón y pide ayuda a otras víctimas
La actriz ha considerado "deleznable" que la Fiscalía haya solicitado la absolución del ex diputado, después de que ella anunciara la retirada de la causa. Ha relatado que ha estado diez meses "presentando pruebas, cotejadas de mensajes" en los que cuenta que Errejón la "acosó", "humilló" e "invadió". Finalmente, ha pedido a otras víctimas que se personen en la causa "al menos de forma anónima".
El Ararteko critica que la ley de festejos taurinos no evalúa su impacto en menores
Ha recordado que la ONU estableció que siempre se debe añadir una valoración de las repercursiones en leyes que afecten a menores. La norma trata de festejos como la sokamuturra, los recortadores o los encierros, siempre que estén dirigidos a menores de 16 años, que necesitan autorización de sus tutores.
El 10,2 % de la población de Euskadi es de nacionalidad extranjera y el 14 % ha nacido en otro país
En concreto, al inicio del pasado año, las personas con nacionalidad extranjera en Euskadi ascendían a 226 367, el 10, 2% de la población total, lo que supone tres décimas más al censo del 1 de enero de 2024 y se sitúa por debajo de la media estatal del 14,1 %.
Muere un preso de 35 años en el Centro Penitenciario de Álava, en Zaballa
Salhaketa ha convocado una concentración en Vitoria-Gasteiz para este próximo viernes, en la plaza de la Virgen Blanca, para reclamar el fin de las muertes en prisión y denunciar "el silencio institucional".
Investigado el padre de un menor por agredir al conductor de un autobús escolar en Bera
Al parecer, el menor se habría quedado dormido en el autobús y no descendió en su parada habitual, siendo localizado posteriormente en el lugar de estacionamiento del vehículo.
El juez suspende la citación de Errejón hasta que se aclare si Mouliáa lo acusa o no
Fuentes jurídicas han informado de la decisión del juez en respuesta a la petición de la defensa de Errejón, quien había decidido no asistir esta mañana al acto en el que el juez le iba a notificar la apertura de juicio después de que Mouliaá presentara un escrito renunciando a la acusación que luego no ha formalizado.