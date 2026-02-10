Agentes de la Ertzaintza han detenido este martes por la tarde a un hombre por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre de 60 años la semana pasada. Los restos mortales de la víctima fueron hallados la mañana del viernes, 6 de febrero, en la zona del Alto de Vivero en el término municipal de Lezama.

Los responsables de la investigación han podido confirmar que la víctima era un vecino de Barakaldo, de 60 años, que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles.

Según el Departamento de Seguridad, el cadáver mostraba indicios de violencia, lo que dio inicio a una investigación inmediatamente. Las indagaciones realizadas durante los próximos días han posibilitado la detención de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

El presunto autor del homicidio, un varón de 21 años, ha sido detenido sobre las 17:15 horas de este martes, 10 de febrero, en el barrio bilbaíno de Zorroza y trasladado a dependencias policiales para la finalización de las diligencias correspondientes y hasta su puesta a disposición judicial.