Lezaman hilik aurkitutako gizonaren ustezko hiltzailea atxilotu dute Bilbon
Biktima 60 urteko Barakaldoko bizilaguna zen. Joan zen ostiralean aurkitu zuten hilik Lezamako Ganguren gainaren inguruan.
Ertzaintzak gizon bat atxilotu dute astearte arratsaldean, joan den astean 60 urteko gizon bat indarkeriaz hiltzea egotzita. Biktimaren gorpuzkiak ostiral goizean, otsailaren 6an, aurkitu zituzten, Ganguren gainaren inguruan, Lezamako udaleko lurretan.
Ikerketaren arduradunek baieztatu ahal izan dutenez, biktima 60 urteko barakaldarra zen, eta desagertuta zegoen joan den asteazkenetik.
Segurtasun Sailaren arabera, hilotzak indarkeria zantzuak zituen, eta berehala hasi zuten ikerketa. Hurrengo egunetan burutu zuten ikerketari esker, gizon bat atxilotu dute homizidio horren egilea izan daitekeelakoan.
Hilketaren ustezko egilea, 21 urteko gizona, astearte honetan, otsailaren 10ean, 17:15ean, atxilotu dute Bilboko Zorrotza auzoan, eta ertzain-etxera eraman dute, beharrezko izapideak amaitzeko eta epailearen esku utzi arte.
Zure interesekoa izan daiteke
Errepideak moztuta, ibaiak gainezka, argi-mozketak... Andaluziak borrasken ondorioak pairatzen jarraitzen du
Bizilagun askok egunak daramatzate etxetik kanpora; oraindik 3.500 lagun daude kiroldegietan edo hoteletan. Etxera itzuli ahal izan direnek lokatza eta ura aurkitu dituzte nonahi.
Epaiketan, bederatzi gaztek ziurtatu dute euren entrenatzaileak, Osasunako ikuskatzaile ohiak, sexu-mezuak bidaltzen zizkiela
Errioxako Auzitegiak auzipetuaren aurkako lehen saioa egin du astearte honetan, 16 urtetik beherakoei sexu-abusuak egitea egotzita.
Yala Nafarroak otsailaren 21ean kalera irteteko deia egin du Palestina ahaztu ez dadin
Manifestazioa 17:00etan egingo dute, Iruñean, Israelgo Estatuaren zigorgabetasuna salatzeko. Egun horretan Osasunaren eta Real Madrilen partidara joango diren zaleek ere manisfestaziora joateko aukera izango dutela azpimarratu du elkarteak.
Elisa Mouliaak aurrera jarraituko du Errejonen aurkako akusazioarekin, eta laguntza eskatu die beste biktimei
Aktorearen hitzetan "arbuiagarria da" Fiskaltzak diputatu ohiaren absoluzioa eskatu izana, Mouliaak auzitik irtetea erabaki ostean. Azaldu duenez, hamar hilabetez egon da Errejonek "jazarri, umiliatu eta inbaditu" zuela "frogatzen". Errejonen beste biktima batzuei auzian "gutxienez modu anonimoan" agertzeko eskatu die.
Arartekoak kritikatu du zezenketen legeak ez dituela adingabeengan sortzen dituen eraginak kontuan hartzen
Arauak sokamuturra, errekortariak edo entzierroak bezalako ospakizunei buruz dihardu, betiere 16 urtetik beherakoentzat badira eta tutoreen baimena behar badute.
Euskadiko biztanleen % 10,2 atzerritar nazionalitatekoak dira eta % 14 atzerrian jaioak
Zehazki, iazko urtarrilean 226.367 biztanlek zuten atzerritar nazionalitatea Euskadin, hau da, biztanleria osoaren % 10,2; 2024ko urtarrilean baino hiru hamarren gehiago, eta Espainiako Estatuko % 14,1eko batezbestekoaren azpitik.
35 urteko preso bat hil da Arabako espetxean
Espetxeetako egoera salatzeko, elkarretaratzea deitu du Salhaketa elkarteak datorren ostiralerako, 12:30ean, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan.
Errejonek ez du ahozko epaiketaren hasieraren jakinarazpena jasoko, Mouliaak salaketa erretiratu ote duen argitu arte
Elisa Mouliaak agerraldia egingo du gaur, asteartea, eguerdian, "akusazio partikularrak jarraituko duen ala ez iragartzeko". Alfredo Arrien abokatuarekin batera agertuko da kazetarien aurrean, atzo bertan "zer erabaki hartu aztertzen" ari zela jakinarazi ostean.
Gizon bat ikertzen ari dira, Beran, semearen eskola-autobuseko gidariari eraso egiteagatik
Antza denez, adingabea lo geratu zen autobusean, eta ez zen ohiko geltokian jaitsi. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.