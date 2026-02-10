GERTAERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lezaman hilik aurkitutako gizonaren ustezko hiltzailea atxilotu dute Bilbon

Biktima 60 urteko Barakaldoko bizilaguna zen. Joan zen ostiralean aurkitu zuten hilik Lezamako Ganguren gainaren inguruan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizon bat atxilotu dute astearte arratsaldean, joan den astean 60 urteko gizon bat indarkeriaz hiltzea egotzita. Biktimaren gorpuzkiak ostiral goizean, otsailaren 6an, aurkitu zituzten, Ganguren gainaren inguruan, Lezamako udaleko lurretan.

Ikerketaren arduradunek baieztatu ahal izan dutenez, biktima 60 urteko barakaldarra zen, eta desagertuta zegoen joan den asteazkenetik.

Segurtasun Sailaren arabera, hilotzak indarkeria zantzuak zituen, eta berehala hasi zuten ikerketa. Hurrengo egunetan burutu zuten ikerketari esker, gizon bat atxilotu dute homizidio horren egilea izan daitekeelakoan.

Hilketaren ustezko egilea, 21 urteko gizona, astearte honetan, otsailaren 10ean, 17:15ean, atxilotu dute Bilboko Zorrotza auzoan, eta ertzain-etxera eraman dute, beharrezko izapideak amaitzeko eta epailearen esku utzi arte.

Indarkeria zantzuak dituen gizon baten gorpua aurkitu dute Ganguren gainaren inguruan
Bizkaia Lezama Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X