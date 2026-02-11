Ingresa en prisión el joven detenido por la muerte de un hombre en Lezama
Ha sido acusado de un presunto delito de homicidio y ha pasado a primera hora de la tarde a disposición judicial, tras lo que se ha ordenado su ingreso en prisión.
El juez ha ordenado el ingreso en prisión del joven de 21 años detenido por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre de 60 años, localizado sin vida la pasada semana en la zona del Alto del Vivero en Lezama, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El hallazgo del cadáver tuvo lugar a media mañana del pasado viernes, tras lo que se pudo confirmar que la víctima era un vecino de Barakaldo, que constaba como desaparecido desde hacía dos días.
Tras confirmar los hechos, la Ertzaintza puso en marcha una investigación y el martes procedieron a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en el barrio bilbaíno de Zorroza.
El arrestado, de 21 años, ha sido acusado de un presunto delito de homicidio y ha pasado a primera hora de la tarde a disposición judicial, tras lo que se ha ordenado su ingreso en prisión.
