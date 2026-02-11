Semifinal de la Copa
Los seguidores del Athletic y de la Real comienzan a calentar motores

Bilboko giroa Kopa finalerdian
18:00 - 20:00
Escaparate de Bilbao. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Athleticeko eta Realeko jarraitzaileak hasi dira motorrak berotzen

Última actualización

Los seguidores de ambos equipos confían en llegar a la final de Sevilla, pero admiten que no será fácil. La ilusión y los nervios ya se hacen sentir y todos esperan que el reloj marque las 21:00 horas para que dé comienzo el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. 

Bilbao Donostia-San Sebastián Sociedad

