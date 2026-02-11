Kopako finalerdia
Athleticen eta Realaren jarraitzaileak hasi dira giroa alaitzen

Bilboko giroa Kopa finalerdian
18:00 - 20:00

Bilboko erakusleiho bat. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bi taldeen jarraitzaileek Sevillako finalera iristea espero dute, baina onartzen dute ez dela erraza izango. Ilusioa eta urduritasuna nabari dira, eta denak zain daude 21:00ak iritsi eta Errege Kopako finalerdiko joaneko partida hasteko.

Bilbo Donostia Gizartea

