Un juzgado de Donostia anula la exigencia del C2 de euskara en las plazas de administrativos de la Diputación de Gipuzkoa
Un juzgado de Donostia-San Sebastián ha anulado la exigencia de perfil lingüístico PL4-C2 de euskara para todas las plazas de la oferta de empleo público para Técnicos de Administración General que había puesto en marcha de la Diputación de Gipuzkoa, según ha informado el sindicato CCOO de Euskadi.
La decisión se ha tomado en primera instancia, pero la Diputación Foral de Gipuzkoa no interpondrá recurso. Fuentes de la institución esperan que la reforma legal que se está tramitando en el Parlamento Vasco podrá garantizar una seguridad jurídica en torno a los perfiles lingüísticos.
Según el comunicado que el CCOO ha publicado en su web, "la sentencia se fundamenta en la desproporcionalidad de perfilar el 100 % de las plazas” de administrativo, porque “supera amplísima e injustificadamente el índice sociolingüístico de obligado cumplimiento”.
En opinión del sindicato, "los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas" y cree que el índice de plazas perfiladas en la Diputación debería ser de un 63,2 %, en lugar de ser la totalidad de ellas.
Fuentes de la Diputación han informado que deberán ofertar esas 34 plazas en una nueva OPE en la que se seguirán los criterios establecidos en octubre: posponiendo la acreditación en un tercio de las plazas.
