EUSKARA
Donostiako epaitegi batek baliogabetu egin du Gipuzkoako Aldundiko administrarien plaza guztietan euskararen C2 profila eskatzea

CCOO sindikatuaren hitzetan, epaiaren oinarria da eskaintza horretako plazen % 100ean profil hori eskatzeak “desproportzionaltasuna” eragiten duela. 

gipuzkoa aldundia diputacion Argazkia: Gipuzkoako Foru Aldundia
Azken eguneratzea

Donostiako epaitegi batek bertan behera utzi du administrazio orokorreko teknikarientzako Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarritako enplegu publikoko eskaintzako lanpostu guztietarako euskararen HE4-C2 hizkuntza-eskakizuna eskatzea, Euskadiko CCOO sindikatuak jakinarazi duenez.

Erabakia lehen instantzian hartu da, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du errekurtsorik jarriko. Nabarmendu du Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari diren lege erreformak hizkuntza-eskakizunen segurtasun juridikoa bermatu ahal izatea espero dutela.

CCOOk bere webgunean argitaratu duen komunikatuaren arabera, epaiaren oinarrian dago  "administrari plazen % 100ean euskara-eskakizuna zehaztearen desproportzionaltasunean". Sindikatuaren ustez, "derrigorrez bete beharreko indize soziolinguistikoa nabarmen eta arrazoirik gabe gainditzen du" zifra horrek.

Horrez gainera, uste du "hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak" izan daitezkeela "proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz". Bere kalkuluen arabera, Aldundiak lanpostuen % 63,2an zehaztu beharko luke euskara eskakizuna, guztietan izan beharrean.

Aldundiko iturriek jakinarazi dutenez, 34 plaza horiek LEP berri batean eskaini beharko dituzte, eta urrian ezarritako irizpideei jarraituko diete: plazen heren batean euskara egiaztatzea atzeratuko dute.

Euskara Gipuzkoako Foru Aldundia CCOO Gizartea

