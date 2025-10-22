EUSKARA
Gipuzkoako Foru Aldundiak hurrengo LEPak egokituko ditu, lanpostuen heren batean euskara egiaztatzea atzeratzeko

Aldundiaren bozeramaileak iragarri du 113 lanpostu eskainiko dituzten 13 LEP jarriko direla martxan. Azken epai judizialen ondoren, ordea, euskara-eskakizunetan aldaketak izango dira; izan ere, lanpostuen % 34tan hizkuntza-eskakizuna aurrez izatea ez da nahitaezkoa izango eta egiaztatu ahal izateko epe bat emango da. 

GRAFCAV9929. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 08/07/2025.- La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, informa este martes en San Sebastián sobre los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno foral. EFE/Juan Herrero.

Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramailea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri du 113 lanpostuko 13 LEP jarriko dituela martxan eta, epaitegietatik etorritako azken ebazpenen ondoren, euskara-eskakizunetan aldaketak izango direla horietan. Hain zuzen ere, lanpostuen % 34tan ez da nahitaezkoa izango aurrez hizkuntza-eskakizuna egiaztaturik izatea, eta “denbora” eta “bitartekoak” emango dira egiaztatu ahal izateko.

Aldaketa horrek herritarrekin harreman gutxien duten lanpostuei eragingo die, eta aukera berri bat irekitzen du: deialdira aurkeztea une horretan eskatutako euskara eskakizuna izan gabe, orain arte ez bezala.

Irune Berasaluze foru bozeramaileak egin du iragarpena asteartean, Foru Gobernuaren Kontseiluaren bileraren osteko prentsaurrekoan. Bertan, argi utzi du foru erakundeak "aldi baterako" egokituko dituela bere LEPak, "epaiak bete ahal izateko", erakundea "kolapsatzea" saihesteko.

Hala ere, azpimarratu du Aldundiak tinko jarraituko duela nagusiki euskaraz funtzionatuko duen administrazio bat lortzeko helburuan: "Horregatik guztiagatik, ez dugu atzerapausorik emango", ohartarazi du.

Berasaluzek esan du beharrezkoa dela "arduraz jokatzea" Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaien ostean sortutako "egoera konplexuaren" aurrean. Eta onartu du epai horiek "deialdi publikoak geldiarazi” dituztela eta “blokeoa" eragin dutela foru erakundearen funtzionamenduan.

"Aldi baterako" egokitzapena

Berasaluzek adierazi du egokitzapena aldi baterako egingo dela, deialdiei segurtasun juridikoa emate aldera. Bere hitzetan, Eusko Legebiltzarrean izapidetu daitekeen Enplegu Publikoaren Legearen erreformaren zain dago Gipuzkoako Aldundia.

Berasaluzeren ustez, “ezinbestekoa” da “euskara auzitegietatik ateratzea”. Hortaz, adierazi du hurrengo hilabeteetan, "bide berritzaile baten bidez nagusiki euskaraz lan egingo duen administrazioa sendotzeko" helburuan sakonduko duela Aldundiak.

Euskara Gipuzkoako Foru Aldundia lan eskaintzak Lana Politika

