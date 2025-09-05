EAEko Justizia Auzitegi Nagusiarentzat "diskriminatzailea eta legez kanpokoa" da Egogaingo (Eibar) zaintzaile lanpostu guztietan euskara eskatzea
Euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanpo uztearen deuseztapena berretsi du azken epaiak.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak "diskriminatzailetzat eta legez kanpokotzat jo du berriro" Eibarko Egogain egoitzan zaintzaileen plazen % 100ean hizkuntza eskakizuna eskatzea.
Euskadiko CCOO sindikatuak EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren azken epaiaren berri eman du. Auzitegiak berretsi egin du aurretik emandako ebazpena; izan ere, horren esanetan, ez da legezkoa Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanporatzea, euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik.
CCOO Euskadik adierazi duenez, "langileek 25 urtera arte zeramatzaten aldi baterako kontratuekin", baita "hainbat urte euskaltegietan ikasten ere, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzera iritsi ahal izateko, baina inoiz ez dute izan lan-ordutegian euskara ikasteko baimenik, bitarteko-langileak zirelako".
"Langileak baztertuak izan ziren ahozko eta idatzizko B2 hizkuntza-eskakizuna ez zutelako egiaztatuta, plazen % 100ean eskatzen baitzen", erantsi dute.
CCOOren arabera, "gehienak euskaraz artatzeko gai diren arren, ez dute B2 maila; euren lana egin ahal izateko beharrezko ez dena, edozein modutan". Gainera, "txanda eta solairu bakoitzeko hiruzpalau langileko taldeetan lan egin ohi dute".
Sindikatuarentzat "hizkuntza- eta lan-eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz". Hala, Eusko Jaurlaritzaren 19/2024 Dekretuaren 25. artikuluaren arabera, "Gipuzkoako Foru Aldundiak une honetan bete beharreko indizea plazen % 66,20koa da, eta euskarazko zerbitzua aukeratzen duten herritarren % 20-30i erantzun behar die"; aldiz, "errekurritutako EPEak eskainitako plazen % 100i eskatzen zien eskakizuna".
Sindikatuak gogor kritikatu du EAJk eta PSE-EEk gobernatzen duen Gipuzkoako Foru Aldundiak, prozesu judizial honetan ELArekin eta LABekin batera "Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza araudia urratzen jarraitzea, eta langileen lan eskubideak behin eta berriz urratzea".
Azkenik, sindikatuak gogorarazi duenez, "euskara ez dakiten, ulertzen duten baina hitz egiten ez duten, edo hitz egiten duten baina hizkuntza-eskakizunaren titulua lortzen ez duten pertsonen aurkako hizkuntza-politika baztertzaile eta segregatzaile honen aurrean", CCOOk "euskaltegien doakotasunean oinarritutako politika alternatibo bat" defendatzen du "maila guztietan", bai eta "bitarteko eta azpikontratatutako langileentzako liberazioak, makroazterketarik gabeko akreditazio modu berriak eta ahozko eta ulermen hutsezko profilen onarpen ofiziala".
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Hemen da "odol-ilargia": igande honetan izango da ikusgai ilargi-eklipse osoa
Fenomenoa begi hutsez ikusi ahal izango da, tresna optiko edo iragazkirik gabe, ez baita batere arriskutsua. Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera.
Bikote bat epaituko dute Donostian, bi hilabeteko haurra astinduz haren bizia arriskuan jartzea egotzita
Zazpi urte eta zazpi hilabeteko espetxe-zigorra eskatu dute bikotearentzat. Haurrak lesio larriak jasan zituen 2023ko urrian jasandako astinduengatik.
Hasi da Lekeitioko Antzar Eguna!
Hasi da Lekeitioko Antzar Eguneko Antzar Jaiaren 2025eko edizioa. Gozatu festa osoaz, zuzenean, ETB1en eta eitb.eus-en.
Markina-Xemeingo zesta-punta komunitateari omenaldia eginez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna
Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du astelehenean bertan Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, stand kulturalak eta herriko eragileen eta Saint-Pierre eta Mikeluneko dantza taldearen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan.
Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean, etxebizitza abandonatu batean beste bati erasotzea egotzita
Akusatuak, 20, 21 eta 25 urtekoak, aske geratu dira. Ostegun goizaldean jazo zen istilua, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza batean.
Justiziak Hondarribiko Alardea arautzen duen udal dekretua babestu du
Hondarribiko alkateak epailearen erabakia errespetatzeko eskatu du, tentsioak saihesteko.
Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak
Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.
Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik
23 urteko lapurra etxebizitzetara sartzen zen bertan bizi zirenak lo zeudela. Lapurra hainbat aldiz atxilotu dute antzeko delituengatik.
Radio Vitoriak argi, irudi eta soinu ikuskizun hunkigarri batekin ospatu du bere 90. urteurrena
'Batzen gaituen ahotsa' lana azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen atzera begirako ikuskizun erakargarria izan da, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzeaz lagunduta.