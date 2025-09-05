Euskara
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiarentzat "diskriminatzailea eta legez kanpokoa" da Egogaingo (Eibar) zaintzaile lanpostu guztietan euskara eskatzea

Euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanpo uztearen deuseztapena berretsi du azken epaiak.

Egogain-residencia-eibar
Egogain egoitza. Argazkia: Uliazpi.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak "diskriminatzailetzat eta legez kanpokotzat jo du berriro" Eibarko Egogain egoitzan zaintzaileen plazen % 100ean hizkuntza eskakizuna eskatzea.

Euskadiko CCOO sindikatuak EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren azken epaiaren berri eman du. Auzitegiak berretsi egin du aurretik emandako ebazpena; izan ere, horren esanetan, ez da legezkoa Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanporatzea, euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik.

CCOO Euskadik adierazi duenez, "langileek 25 urtera arte zeramatzaten aldi baterako kontratuekin", baita "hainbat urte euskaltegietan ikasten ere, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzera iritsi ahal izateko, baina inoiz ez dute izan lan-ordutegian euskara ikasteko baimenik, bitarteko-langileak zirelako".

"Langileak baztertuak izan ziren ahozko eta idatzizko B2 hizkuntza-eskakizuna ez zutelako egiaztatuta, plazen % 100ean eskatzen baitzen", erantsi dute.

CCOOren arabera, "gehienak euskaraz artatzeko gai diren arren, ez dute B2 maila; euren lana egin ahal izateko beharrezko ez dena, edozein modutan". Gainera, "txanda eta solairu bakoitzeko hiruzpalau langileko taldeetan lan egin ohi dute".

Sindikatuarentzat "hizkuntza- eta lan-eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz". Hala, Eusko Jaurlaritzaren 19/2024 Dekretuaren 25. artikuluaren arabera, "Gipuzkoako Foru Aldundiak une honetan bete beharreko indizea plazen % 66,20koa da, eta euskarazko zerbitzua aukeratzen duten herritarren % 20-30i erantzun behar die"; aldiz, "errekurritutako EPEak eskainitako plazen % 100i eskatzen zien eskakizuna".

Sindikatuak gogor kritikatu du EAJk eta PSE-EEk gobernatzen duen Gipuzkoako Foru Aldundiak, prozesu judizial honetan ELArekin eta LABekin batera "Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza araudia urratzen jarraitzea, eta langileen lan eskubideak behin eta berriz urratzea".

Azkenik, sindikatuak gogorarazi duenez, "euskara ez dakiten, ulertzen duten baina hitz egiten ez duten, edo hitz egiten duten baina hizkuntza-eskakizunaren titulua lortzen ez duten pertsonen aurkako hizkuntza-politika baztertzaile eta segregatzaile honen aurrean", CCOOk "euskaltegien doakotasunean oinarritutako politika alternatibo bat" defendatzen du "maila guztietan", bai eta "bitarteko eta azpikontratatutako langileentzako liberazioak, makroazterketarik gabeko akreditazio modu berriak eta ahozko eta ulermen hutsezko profilen onarpen ofiziala".

