La Diputación de Gipuzkoa adaptará las próximas OPE y pospondrá la acreditación del euskera en un tercio de las plazas
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado la puesta en marcha de 13 nuevas OPE de 113 plazas que, tras los últimos reveses judiciales, traerán novedades respecto al euskera ya que en el 34 % de los puestos se pospondrá el carácter preceptivo del perfil lingüístico y se concederá "tiempo" y "medios" para poder acreditarlo.
Este cambio, que afecta a las plazas que tienen menor contacto con la ciudadanía, abre una nueva posibilidad: concurrir a la convocatoria sin tener en ese momento el perfil de euskera requerido, algo que no sucedía hasta ahora.
La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha hecho este anuncio este martes en la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, en la que ha dejado claro que la institución foral adaptará de "forma temporal" sus OPE "en acatamiento de las sentencias" para evitar el "colapso" de la institución, una vez agotada ya la vía judicial.
No obstante, ha recalcado que la Diputación se mantendrá firme en su objetivo de lograr una administración que funcione principalmente en euskera: "por todo ello, no daremos ni un paso atrás", ha advertido.
Berasaluze ha dicho que es necesario "actuar con responsabilidad" ante la "compleja situación" generada tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, "al paralizar convocatorias públicas, han provocado un "bloqueo" en el funcionamiento de la institución foral.
Adaptación con carácter "temporal"
Berasaluze ha insistido en que esta adaptación se realizará con carácter temporal con el fin de dotar de seguridad jurídica a las convocatorias. Berasaluze ha afirmado que la Diputación tiene la mirada puesta en la reforma de la Ley de Empleo Público que se pueda tramitar en el Parlamento Vasco
Ha considerado "absolutamente imprescindible sacar el euskera de los tribunales" y ha señalado que la Diputación profundizará en los próximos meses en su objetivo de "consolidar una administración que trabaje principalmente en euskera a través de un camino innovador".
