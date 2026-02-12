CARNAVALES
¡Estalla la fiesta en Tolosa!

Durante seis días la localidad guipuzcoana se llenará de color, ambiente festivo y sobre todo de disfraces.

tolosa inauteriak txupinazoa 2026
18:00 - 20:00
EITB

Hoy, Jueves Gordo, arrancará el Carnaval en varios puntos de Euskal Herria. 

En el caso de Tolosa, la fiesta ha comenzado al mediodía con el chupinazo, que este año ha corrido a cargo de Pintxana Txaranga, tras el tradicional pregón de la sociedad Kabi Alai.

Como cada año, la Plaza Zaharra de Tolosa se ha llenado de txilabas para dar la bienvenida a los carnavales. 

Pintxana Txaranga

La sociedad Kabi Alai ha reconocido el trabajo de Pintxana Txaranga "la más popular de las charangas". "Gracias a su carácter abierto, es cantera de muchos carnavaleros y músicos. Pocos serán los músicos tolosarras que no hayan participado con Pintxana", han explicado desde Kabi Alai.

Hoy, antes del chupinazo, han recibido el premio Kuttuna de manos de la sociedad Kabi Alai, y a continuación, han lanzado el cohete de inicio del Carnaval.

Tolosa Carnavales Sociedad

