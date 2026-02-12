Festa lehertu da Tolosan, sei eguneko jaiei hasiera emanez
Txilabak soinean jantzita eman diote hasiera inauteriei eta gaurtik aurrera festak ez du etenik izango datorren asteartera arte.
Gaur, ostegun gizena izaki, inauteriak hasiko dira Euskal Herriko hainbat txokotan.
Tolosan, esaterako, inauterietan murgilduta daude eguerdiaz geroztik. Ohi bezala, jaiei hasiera emateko txupina 12:00etan jaurti dute Plaza Zaharrean. Aurten, Pintxana Txarangak izan du suziria botatzeko ardura. Horren aurretik, ohi bezala, Kabi Alai elkarteak pregoia irakurri du.
Txilabak soinean jantzita eman diote hasiera inauteriei eta gaurtik aurrera festak ez du etenik izango datorren asteartera arte.
Pintxana Txaranga
Kabi Alai elkarteak Pintxana txaranga, "herriko txarangen artean, izaera herrikoiena duena" aitortu nahi izan du. "Bere izaera irekiari esker, inauterizale eta musikazale askoren harrobi da. Gutxi izango dira Pintxanarekin parte hartu ez duten musikari tolosarrak", azaldu dute Kabi Alai elkarteko ordezkariek.
Gaur, txupinazoaren aurretik jaso dute Kabi Alai elkartearen eskutik Kuttuna saria, eta segidan, inauterien hasiera iragartzeko suziria jaurti dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Lau urteko espetxe zigorra ezarri diote Donostiako Katalunia plazako aparkalekuko sexu erasotzaileari
Aipatutako espetxe-zigorraz gain, zortzi urteko urruntze-neurria bete beharko du emakumearengandik, eta epe horretan ere ezingo da emakumearekin harremanetan jarri, eta kaltetuari 8.000 euro ordaindu beharko dizkio.
Eusko Legebiltzarrak "ikasle kalteberen banaketa bidezkoagoa" lortzeko bidean aurrera egiteko eskatu du
Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu du, eskola plangintza eta zonifikazioa indartzearen alde egiten duena, eskola inklusiboagoa bultzatzeko. PPren ekimena atzera bota dute, baita Sumarren osoko zuzenketa bat ere.
Hainbat tabernatan izandako lapurretak argitu dituzte Nafarroan
Foruzaingoak eta Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu dituzte Foru Erkidegoan hiru lapurreta egiteagatik eta ibilgailuak lapurtu eta erretzea egotzita.
Hondarribitik Errege Kopako finalera Sevillara joateko hegaldiak, 800 euroan
Hegaldien prezioak gora egin du eta partidara joan ahal izateko eskala luzeei edo egun bat lehenago bidaiatu beharrari egin behar diote aurre zaleek, hegaldi-metabilatzaile baten arabera.
Albiste izango dira: 150 km/h arteko haizea, inauterietako txupinazoa Tolosatik eta Osoko Bilkura Legebiltzarrean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Behin-behinean aske utzi dute Gernika-Lumon bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako emakumea
54 urteko emakumea asteazken honetan atxilotu zuten, 2025eko azaroaren 22an senarra hil zuelakoan. Epailearen aurrera joan ostean, epaitegiak behin-behinean aske uztea agindu du.
Auto-pilaketak eta arazo txikiak errepideetan lehen orduan, haize-bolada zakarren ondorioz
Gainera, Gipuzkoan zuhaitzak erori dira eta luizi txikiak izan dira bigarren mailako errepide-sarean. Trafiko Sailak arretaz gidatzeko eskatu du, haize zakarra dabilelako.
Donostiako epaitegi batek baliogabetu egin du Gipuzkoako Aldundiko administrarien plaza guztietan euskararen C2 profila eskatzea
CCOO sindikatuaren hitzetan, epaiaren oinarria da eskaintza horretako plazen % 100ean profil hori eskatzeak “desproportzionaltasuna” eragiten duela.
Ipar Euskal Herriko hainbat tren-zerbitzu etenda egongo dira bihar, Nils ekaitza dela eta
SNCF tren-konpainiak jakinarazi duenez, Hendaia eta Akize eta Baiona eta Puyoo artean ez da tren-zerbitzurik izango bihar goiz osoan, eta Baiona eta Donibane Garazi lotzen dituen linea, berriz, ostiral goizera arte egongo da etenda.