Festa lehertu da Tolosan, sei eguneko jaiei hasiera emanez

Txilabak soinean jantzita eman diote hasiera inauteriei eta gaurtik aurrera festak ez du etenik izango datorren asteartera arte.

tolosa inauteriak txupinazoa 2026
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gaur, ostegun gizena izaki, inauteriak hasiko dira Euskal Herriko hainbat txokotan. 

Tolosan, esaterako, inauterietan murgilduta daude eguerdiaz geroztik. Ohi bezala, jaiei hasiera emateko txupina 12:00etan jaurti dute Plaza Zaharrean. Aurten, Pintxana Txarangak izan du suziria botatzeko ardura. Horren aurretik, ohi bezala, Kabi Alai elkarteak pregoia irakurri du. 

Txilabak soinean jantzita eman diote hasiera inauteriei eta gaurtik aurrera festak ez du etenik izango datorren asteartera arte. 

Pintxana Txaranga

Kabi Alai elkarteak Pintxana txaranga, "herriko txarangen artean, izaera herrikoiena duena" aitortu nahi izan du. "Bere izaera irekiari esker, inauterizale eta musikazale askoren harrobi da. Gutxi izango dira Pintxanarekin parte hartu ez duten musikari tolosarrak", azaldu dute Kabi Alai elkarteko ordezkariek. 

Gaur, txupinazoaren aurretik jaso dute Kabi Alai elkartearen eskutik Kuttuna saria, eta segidan, inauterien hasiera iragartzeko suziria jaurti dute. 

Tolosa Inauteriak Gizartea

