ACCIDENTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Retenciones en la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao, tras colisionar dos vehículos

El accidente se ha producido sobre las 09:30 horas, cuando dos vehículos han colisionado. Además, uno de ellos ha volcado, por lo que los servicios de emergencia desplazados al lugar han habilitado un carril.

Cortada la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao, tras colisionar dos vehículos
Cortada la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao, tras colisionar dos vehículos. Foto: Tráfico
Euskaraz irakurri: Auto-ilarak AP-8 autobidean, Galdakao parean, Bilborako noranzkoan, bi ibilgailuk talka egin ostean
author image

EITB

Última actualización

Dos vehículos han colisionado a primera hora de este sábado en la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao, por lo que la carretera ha sido cortada en ese punto y se están produciendo retenciones significativas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El accidente se ha producido sobre las 09:30 horas, cuando dos vehículos han colisionado. Además, uno de ellos ha volcado, por lo que los servicios de emergencia desplazados al lugar han cortado la carretera en ese tramo, en sentido Bilbao, y posteriormente han habilitadoun carril.

Dos personas han quedado atrapadas en el interior de su vehículo, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos. Posteriormente, han sido trasladadas en ambulancia.

A consecuencia de este accidente, se están produciendo importantes retenciones en la zona.

Accidentes de Tráfico Tráfico Autopista A8 Bilbao Galdakao Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

Árbol caído por el viento en Bizkaia Bomberos de Bizkaia borrasca Oriana
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Árboles caídos, desprendimientos y balsas de agua en las carreteras vascas a causa del temporal

En Bizkaia, la BI-2405, la vía que une Berriatua con Lekeitio, se encuentra cortada a la altura de Mendexa por la caída de un árbol y parte del tendido eléctrico. Además, varios puntos de la red secundaria de Bizkaia y Gipuzkoa están afectados por pequeños desprendimientos y presencia de agua en la vía. En Álava, se necesitan cadenas para circular por el puerto de Herrera.

Donostiako La Sirena aterpetxeak modu iraunkorrean emango die zerbitzu beharra dutenei
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El albergue donostiarra de La Sirena prestará servicio de forma permanente a las personas necesitadas

El albergue municipal ubicado en Ondarreta ha tenido hasta ahora un uso principalmente turístico, aunque en los últimos años, durante los meses de invierno ha permanecido cerrado al público en general y se ha aprovechado para recibir a las personas que se encuentran en plena calle, en noches en las que se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ºC.

Cargar más
Publicidad
X