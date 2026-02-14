Cortada la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao, tras colisionar dos vehículos

Dos vehículos han colisionado a primera hora de este sábado en la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao, por lo que la carretera ha sido cortada en ese punto y se están produciendo retenciones significativas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El accidente se ha producido sobre las 09:30 horas, cuando dos vehículos han colisionado. Además, uno de ellos ha volcado, por lo que los servicios de emergencia desplazados al lugar han cortado la carretera en ese tramo, en sentido Bilbao, y posteriormente han habilitadoun carril.

Dos personas han quedado atrapadas en el interior de su vehículo, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos. Posteriormente, han sido trasladadas en ambulancia.

A consecuencia de este accidente, se están produciendo importantes retenciones en la zona.