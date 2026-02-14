ISTRIPUA
Auto-ilarak AP-8 autobidean, Galdakao parean, Bilborako noranzkoan, bi ibilgailuk talka egin ostean

Istripua 09:30 aldera jazo da, bi ibilgailuk talka egin dutenean. Horietako bat irauli egin da, eta bertaratutako larrialdi-zerbitzuek errepidea itxi dute. Errei bat ireki dute handik gutxira.

Cortada la AP-8, a la altura de Galdakao, en sentido Bilbao, tras colisionar dos vehículos

AP-8 autobidea itxita, Galdakao parean, Bilborako noranzkoan. Argazkia: Trafikoa

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi ibilgailuk talka egin dute larunbat goizean AP-8 autobidean, Galdakao parean, Bilborako noranzkoan, eta, ondorioz, errepidea itxi egin dute eta auto-ilarak sortu dira inguruan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 09:30 aldera jazo da, bi ibilgailuk talka egin dutenean. Gainera, horietako bat irauli egin da, eta bertaratutako larrialdi zerbitzuek errepidea itxi dute, Bilborako noranzkoan. Nolanahi ere, errei bat ireki dute handik gutxira.

Bi pertsona harrapatuta geratu dira istripua izan duen ibilgailu horietako batean, eta suhiltzaileek esku hartu behar izan dute. Ondoren, anbulantzian eraman dituzte.

Istripu horren ondorioz, auto-ilarak sortu dira inguruan.

Trafiko Istripuak Trafikoa A8 Autobidea Bilbo Galdakao Bizkaia Gizartea

