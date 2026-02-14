ORIANA EKAITZA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zuhaitz eroriak, lur-jausiak eta ur-putzuak EAEko errepideetan, denboralearen ondorioz

Bizkaian, BI-2405 errepidea  itxita dago Mendexa parean, arbola bat eta argindar sarearen zati bat errepidera jausi delako. Bizkaiko eta Gipuzkoako bigarren mailako hainbat bidetan luizi txikiak izan dira eta ur-putzuak daude nonahi. Araban, kateak behar dira Herrerako mendatean. 

Árbol caído por el viento en Bizkaia Bomberos de Bizkaia borrasca Oriana
Haizeak zuhaitzak bota ditu Bizkaiko hainbat herritan. Argazkia: Bizkaiko suhiltzaileak
author image

EITB

Azken eguneratzea

Haize eta euri denboralea tarteko, gorabeherak sortu dira EAEko errepideetan, gehienak bigarren mailako bideetan. 

Bizkaian, BI-2405 errepidea (Berriatua eta Lekeitio batzen dituena) erabat itxita dago Mendexa parean, arbola bat eta argindar sarearen zati bat bidera jausi baitira, Segurtasun Sailak EITBri jakinarazi dionez. 

Hain justu, Bizkaiko suhiltzaileek jakinarazi dutenez, azken 12 orduotan 19 esku-hartze egin dituzte. Haizeak eragindako kalteengatik eraikinak egonkortu dituzte Muskizen eta Sondikan, eta errepidera jausitako zuhaitzak kendu dituzte Getxon, Sopuertan, Artzentalesen, Nabarnizen, Ondarroan edota Sondikan. 

Gipuzkoako bigarren mailako errepideetan luizi txikiak jazo dira, hala nola, GI-3411 errepidean, Hernialde parean, eta GI-3620an, Altzon. Horrez gain, GI-2634 errepidean, Albizturren, ur-putzuak daudela ohartarazi du Trafiko Zuzendaritzak. 

Araban, elurrak eragiten du traba. Elurra ari du Azazeta, Bernedo eta Urduñako mendateetan, eta kontuz ibiltzeko deia egin dute. Halaber, kateak behar dira Herreran

Alerta Meteorologikoak Trafikoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X