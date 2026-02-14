ORIANA EKAITZA
Haizeak arbola bat eta argindar sarearen zati bat errepidera bota ditu Mendexan, eta telefono barik utzi ditu lekeitiarrak

18:00 - 20:00
EITB

Berriatua eta Lekeitio lotzen dituen BI-2405 errepidea itxita dago bart gauetik. Arbola ebaki eta errepidetik kendu dute jada, baina denbora gehiago beharko dute telefono zerbitzua berrezartzeko.

