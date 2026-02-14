En Bizkaia, la BI-2405, la vía que une Berriatua con Lekeitio, se encuentra cortada a la altura de Mendexa por la caída de un árbol y parte del tendido eléctrico. Además, varios puntos de la red secundaria de Bizkaia y Gipuzkoa están afectados por pequeños desprendimientos y presencia de agua en la vía. En Álava, se necesitan cadenas para circular por el puerto de Herrera.