El viento derriba un árbol y parte del tendido eléctrico en Mendexa y deja Lekeitio sin línea telefónica

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Haizeak arbola bat eta argindar sarearen zati bat errepidera jausi dira Mendexan, eta telefono barik utzi ditu lekeitiarrak
author image

EITB

Última actualización

La carretera BI-2405, que une Berriatua con Lekeitio, permanece cortada desde anoche. El árbol ya ha sido cortado y retirado de la calzada, aunque se tardará más en restablecer el servicio telefónico. 

Alertas Meteorológicas Lekeitio Bizkaia Sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

En Bizkaia, la BI-2405, la vía que une Berriatua con Lekeitio, se encuentra cortada a la altura de Mendexa por la caída de un árbol y parte del tendido eléctrico. Además, varios puntos de la red secundaria de Bizkaia y Gipuzkoa están afectados por pequeños desprendimientos y presencia de agua en la vía. En Álava, se necesitan cadenas para circular por el puerto de Herrera.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

