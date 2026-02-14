BORRASCA ORIANA

Árboles caídos, desprendimientos y balsas de agua en las carreteras vascas a causa del temporal

En Bizkaia, la BI-2405, la vía que une Berriatua con Lekeitio, se encuentra cortada a la altura de Mendexa por la caída de un árbol y parte del tendido eléctrico. Además, varios puntos de la red secundaria de Bizkaia y Gipuzkoa están afectados por pequeños desprendimientos y presencia de agua en la vía. En Álava, se necesitan cadenas para circular por el puerto de Herrera.

Árbol caído por el viento en Bizkaia Bomberos de Bizkaia borrasca Oriana
El viento ha derribado árboles en varias localidades vizcaínas. Foto: Bomberos de Bizkaia
Euskaraz irakurri: Zuhaitz eroriak, lur-jausiak eta ur-putzuak euskal errepideetan denboralearen ondorioz
EITB

Los chubascos y el fuerte viento provocados por la borrasca Oriana han generado múltiples incidencias en las carreteras vascas, aunque afectan principalmente a la red secundaria.

La incidencia más reseñable ha tenido lugar en Mendexa (Bizkaia), en la BI-2405, que une Berriatua con Lekeitio, donde un árbol y parte del tendido eléctrico han caído a la vía. La carretera se encuentra totalmente cortada, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Precisamente, los bomberos de Bizkaia han realizado 19 intervenciones durante las últimas 12 horas. Han saneado construcciones en Muskiz y Sondika, y han limpiado la calzada tras la caída de árboles en Getxo, Sopuerta, Artzentales, Nabarniz, Ondarroa o Sondika. 

En la red secundaria de Gipuzkoa, han ocurrido pequeños desprendimientos en la GI-3411, a la altura de Hernialde y la GI-3620, en Altzo. Además, se alerta de agua en la calzada en la GI-2634, a la altura de Albiztur. 

En Álava, está nevando en los puertos de Azazeta, Bernedo y Orduña, y se necesitan cadenas para circular por el puerto de Herrera

