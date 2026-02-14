Árboles caídos, desprendimientos y balsas de agua en las carreteras vascas a causa del temporal

Los chubascos y el fuerte viento provocados por la borrasca Oriana han generado múltiples incidencias en las carreteras vascas, aunque afectan principalmente a la red secundaria.

La incidencia más reseñable ha tenido lugar en Mendexa (Bizkaia), en la BI-2405, que une Berriatua con Lekeitio, donde un árbol y parte del tendido eléctrico han caído a la vía. La carretera se encuentra totalmente cortada, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Precisamente, los bomberos de Bizkaia han realizado 19 intervenciones durante las últimas 12 horas. Han saneado construcciones en Muskiz y Sondika, y han limpiado la calzada tras la caída de árboles en Getxo, Sopuerta, Artzentales, Nabarniz, Ondarroa o Sondika.