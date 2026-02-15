CARNAVALES

Los Atorras tiñen de blanco Mundaka y llenan sus calles de humor

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Atorrek zuriz jantzi eta umorez bete dute Mundaka
EITB

Siguiendo la costumbre, los tradicionales personajes de los carnavales de Mundaka han cantado la pieza creada a partir de los acontecimientos del año pasado. La canción ha tenido humor, crítica social...

Mundaka Bizkaia Carnavales Sociedad

