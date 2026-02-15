INAUTERIAK
Atorrek zuriz jantzi eta umorez bete dute Mundaka

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ohiturari jarraikiz, iaz gertatutakoa kontatzen duen abestia izan dute ahotan aratusteetako pertsonaiek. Umorea, kritika soziala... denetik izan du aurtengo kantak. 

Mundaka Bizkaia Inauteriak Gizartea

