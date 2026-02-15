Como cada 15 de febrero, este domingo se conmemora en todo el mundo el Día del Cáncer Infantil, que tiene como objetivo concienciar y visualizar la grave enfermedad que afecta anualmente a 400 000 personas de la población infantil del mundo (0-19 años). En Hego Euskal Herria, se detectan entre 80-90 casos al año, entre 60-70 en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y una veintena en Navarra.

Osakidetza impulsa 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil, que es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la Unidad Multidisciplinar del Cáncer Infantil y del Adolescente del Hospital Universitario de Navarra (HUN), creada en 2021 para la atención exclusiva a la oncología infantil, ha atendido a una veintena de casos desde su creación y ha destacado la alta tasa de supervivencia (del 85 %) lograda.

Las familias reclaman cuidados paliativos pediátricos

Como cada 15 de febrero desde hace ya más de dos décadas, las asociaciones de familiares celebrarán este domingo un amplio programa de actividades para impulsar la visualización y la concienciación en torno a la enfermendad. En Álava, la asociación de familias de niños y niñas con Cáncer de Álava, Aspanafoa, realizará una ofrenda floral junto al árbol que visibiliza el cáncer infantil, situado en el parque de patinaje de San Martín (Pintor Ángel Sáenz de Ugarte). Después, a las 14.00 horas, realizarán la XV comida benéfica de la asociación en el restaurante Jardines de Uleta Suites. En Bizkaia, 33 bandas de rock de Barakaldo organizarán un maratón solidario y destinarán lo recaudado entre cuatro asociaciones que trabajan en favor de los derechos de la infancia y la lucha contra el cáncer infantil, entre ellas Aspanovas.

En Gipuzkoa, también se realizará un homenaje a menores con cáncer en el cerezo de Aspanogi junto al Hospital Donostia, regalo del payaso Porrotx a la asociación. Además, se ha puesto en marcha la iniciativa '¡Brilla en oro por el cáncer infantil!, ¡Decora, únete y compártelo!', para que los ayuntamientos y la ciudadanía de Gipuzkoa den "visibilidad al lazo dorado y hacerlo compatible con las fiestas de Carnaval, porque "la sonrisa y el buen humor son la mejor medicina". Como cada año, en varios municipios se colocarán pancartas de la asociación con el logo pirata y el lazo dorado. En Navarra, se celebrará la X Carrera de los Valientes a favor de Niños Contra el Cáncer, que partirá desde el Campus de la Universidad de Navarra a las 19:30 horas.

Además, para el próximo domingo, 22 de febrero, la asociación de familias de menores con cáncer de Gipuzkoa, Aspanogi, celebrará en San Sebastián la XIII edición de su Marcha Nórdica solidaria contra el cáncer infantil que se suma a la reivindicación de la Federación española de familias de cáncer infantil por unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio para menores con cáncer.