Este domingo se conmemora en todo el mundo el Día del Cáncer Infantil
Como cada 15 de febrero, este domingo se conmemora en todo el mundo el Día del Cáncer Infantil, que tiene como objetivo concienciar y visualizar la grave enfermedad que afecta anualmente a 400 000 personas de la población infantil del mundo (0-19 años). En Hego Euskal Herria, se detectan entre 80-90 casos al año, entre 60-70 en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y una veintena en Navarra.
Osakidetza impulsa 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil, que es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la Unidad Multidisciplinar del Cáncer Infantil y del Adolescente del Hospital Universitario de Navarra (HUN), creada en 2021 para la atención exclusiva a la oncología infantil, ha atendido a una veintena de casos desde su creación y ha destacado la alta tasa de supervivencia (del 85 %) lograda.
Las familias reclaman cuidados paliativos pediátricos
Como cada 15 de febrero desde hace ya más de dos décadas, las asociaciones de familiares celebrarán este domingo un amplio programa de actividades para impulsar la visualización y la concienciación en torno a la enfermendad. En Álava, la asociación de familias de niños y niñas con Cáncer de Álava, Aspanafoa, realizará una ofrenda floral junto al árbol que visibiliza el cáncer infantil, situado en el parque de patinaje de San Martín (Pintor Ángel Sáenz de Ugarte). Después, a las 14.00 horas, realizarán la XV comida benéfica de la asociación en el restaurante Jardines de Uleta Suites. En Bizkaia, 33 bandas de rock de Barakaldo organizarán un maratón solidario y destinarán lo recaudado entre cuatro asociaciones que trabajan en favor de los derechos de la infancia y la lucha contra el cáncer infantil, entre ellas Aspanovas.
En Gipuzkoa, también se realizará un homenaje a menores con cáncer en el cerezo de Aspanogi junto al Hospital Donostia, regalo del payaso Porrotx a la asociación. Además, se ha puesto en marcha la iniciativa '¡Brilla en oro por el cáncer infantil!, ¡Decora, únete y compártelo!', para que los ayuntamientos y la ciudadanía de Gipuzkoa den "visibilidad al lazo dorado y hacerlo compatible con las fiestas de Carnaval, porque "la sonrisa y el buen humor son la mejor medicina". Como cada año, en varios municipios se colocarán pancartas de la asociación con el logo pirata y el lazo dorado. En Navarra, se celebrará la X Carrera de los Valientes a favor de Niños Contra el Cáncer, que partirá desde el Campus de la Universidad de Navarra a las 19:30 horas.
Además, para el próximo domingo, 22 de febrero, la asociación de familias de menores con cáncer de Gipuzkoa, Aspanogi, celebrará en San Sebastián la XIII edición de su Marcha Nórdica solidaria contra el cáncer infantil que se suma a la reivindicación de la Federación española de familias de cáncer infantil por unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio para menores con cáncer.
Te puede interesar
Buscan en el río Bidasoa al presunto autor de un intento de robo en Irun
El hombre ha saltado al agua tras ser sorprendido, junto a otro hombre, forzando las cajas de dinero de una zona de lavado de vehículos. El otro presunto implicado en el robo ya ha sido detenido.
Buscan a un hombre tras caer al río Bidasoa
Los servicios de emergencias han activado el dispositivo de búsqueda a primera hora de este domingo, para localizar a un hombre que ha caído al agua, en Irun. El río baja con un elevado caudal debido a las intensas precipitaciones de los últimos días.
Pasado lo peor de la borrasca Oriana, siguen atentos a los ríos en Navarra
Para hoy se espera menos lluvia y viento. Ayer por la tarde-noche alcanzaron los ríos sus niveles más altos, y Navarra ha desactivado el nivel 0 de emergencia por la crecida del río Arga.
Suspendidos los desfiles de Carnaval del sábado por la tarde de Bilbao y Donostia-San Sebastián
El Ayuntamiento de Bilbao ha suspendido varios actos de este sábado debido a la lluvia y el viento, pero la romería de la noche sí se va a celebrar. Donostia ha decretado la suspensión poco despues de comenzar.
El tiempo no empaña la fiesta de los disfraces, y muchos buscan cobijo para disfrutar del carnaval
El temporal ha obligado a realizar algunos cambios en las programaciones de muchos sitios, pero todos han sido invitados a disfrutar por todo lo alto de los carnavales.
El embalse de Uribarri Ganboa inicia un desembalse al superar el 86 % de su capacidad
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro pasadas las 17:30 de la tarde de este sábado el embalse que abastece de agua a las ciudades de Bilbao y Vitoria-Gasteiz ha comenzado a soltar al río Zadorra algo más de quince metros cúbicos por segundo.
La caída de un árbol a la vía cerca de Ugao-Miraballes provoca retrasos en trenes de Larga Distancia y en la línea C-3 Bilbao
Adif ha señalado sobre las 17:10 horas que el siniestro estaba teniendo afectación en el servicio, con un retraso medio de 30 minutos en los trenes de Larga Distancia y en Cercanías de la línea C-3 de Bilbao.
Árboles caídos, desprendimientos y balsas de agua en las carreteras vascas a causa del temporal
Varios puntos de la red secundaria están afectados por pequeños desprendimientos y presencia de agua en la vía. La Ertzaintza recomienda circular con precaución en Legutio, Campezo y Astegieta, por balsas de agua, y en la N-364, entre Zarautz y Getaria, por un desprendiemiento.
El viento derriba un árbol y parte del tendido eléctrico en Mendexa y deja Lekeitio sin línea telefónica
La carretera BI-2405, que une Berriatua con Lekeitio, ha permanecido cortada desde ayer noche hasta las 14:00 horas de hoy. El árbol ya ha sido cortado y retirado de la calzada, aunque se tardará más en restablecer el servicio telefónico.