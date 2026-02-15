Haur Minbiziaren Eguna da gaur, adingabeei erasaten dien gaixotasunaren larriaz ohartarazteko eguna
Urtero, Osakidetzak 60-70 minbizi kasu berri diagnostikatzen ditu 19 urtetik beherakoen artean; Nafarroan, 20 bat kasu artatzen dituzte. Haur minbiziadunen familien elkarteek hainbat jarduera egingo dituzte gaur gaixotasuna bistaratzeko eta kontzientziak pizteko.
Otsailak 15 ditu gaur eta mundu osoan Haur Minbiziaren Eguna da. Efemerideak nazioartean urtero 400.000 ume eta neraberi (0-19 urte) eragiten dien gaixotasun larriaz ohartaraztea da, hura bistaraziz. Hego Euskal Herrian 80-90 kasu atzematen dira urtero: 60-70 kasu, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 20 bat, Nafarroan.
Horren harira, eta ikerketak duen garrantziaz jakitun, Osakidetza 64 proiektu eta azterketa kliniko garatzen ari da. Izan ere, minbizia da haur eta nerabeen gaixotasunagatiko lehen heriotza-kausa. Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Haur eta Nerabeen minbiziaren diziplina anitzeko unitateak, haur onkologiari arreta esklusiboa emateko duela bost urte sortuak, urtero 20 bat kasu artatu ditu sorreratik, eta gaixoen biziraupen tasa handia (% 85) nabarmendu du.
Etxean jasotako zainketa aringarriak, familien aldarri
Urtero legez, haur minbiziadun familek ekitaldi sorta antolatu dute gaurko. Araban, Aspanofa Araban minbizia duten haurren familien elkarteak lore eskaintza egingo du haur horien alde San Martin patinaje parkearen ondoan landatutako zuhaitzean. Ondoren, 14:00etan, urteroko ongintzazko bazkaria egingo dute Jardines de Uleta Suites jatetxean. Bizkaian, Barakaldoko 33 musika taldek rock maratoia antolatu dute, eta bildutako dirua haur horien alde lan egiten duten elkarteei bideratuko diete.
Gipuzkoan, Donostia Ospitalean dute hitzordua, Porrotx pailazoak Aspanogiri oparitutako gereziondoaren ondoan. Gainera, "Minbizia duten haurren alde urrez distira egin! Apaindu, batu eta partekatu!" kanpaina martxan jari dute martxan Gipuzkoako udalek eta herritarrek bat egin dezaten. Hala, pirata eta urre koloreko begizta daraman pankartak jarriko dituzte hainbat eraikinetan. Nafarroan, haur minbiziadunen aldeko X. Ausarten Lasterketa egingo dute Iruñean, Nafarroako Unibertsitateko campusetik abiatuta, 19:30etik aurrera.
Horrez gain, gaur zortzi, otsailaren 22an, Aspanogik antolatuta XIII. Nordik Walking edo Ipar Martxa egingo dute Donostian. Aurtengo aldarria da eskubidea dela etxeko zainketa aringarri pediatrikoak jasotzea.
