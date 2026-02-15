CARNAVALES

Gran ambiente en Tolosa, convertida en capital mundial del carnaval

Tolosako inauteriak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Giro paregabea Tolosan, inauterietako munduko hiriburu bilakatuta
author image

EITB

Última actualización

Las calles de Tolosa han acogido desde primera hora de la mañana de hoy, domingo, una de las citas más importantes del año. Una vez más, la creatividad, la originalidad, la parodia y el buen humor han sido protagonistas de la jornada.

