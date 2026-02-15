INAUTERIAK
Giro paregabea Tolosan, inauterietako munduko hiriburu bilakatuta

Tolosako inauteriak
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jende andana bildu da gaur, igandea, Tolosako kaleetan goizean goizetik, urteko hitzordu garrantzitsuenetariko batean. Urtero bezala, sormena, originaltasuna, parodia eta umorea izan dira nagusi.

Tolosa Gipuzkoa Jaiak Inauteriak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

