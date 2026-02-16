Arrancan las obras en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria para evitar que se deteriore más
Los trabajos para evitar que continúe la "degradación" de la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, la futura sede del memorial del 3 de marzo, han comenzado ya para evitar desprendimientos hasta que se pueda abordar "una obra más completa de rehabilitación".
Cuando faltan dos semanas para el 50 aniversario de la masacre perpetrada por la policía en una asamblea de trabajadores en esta iglesia, el patronato de la Fundación Memorial 3 de Marzo ha anunciado que han comenzado "una serie de actuaciones urgentes" en el edificio.
Los trabajos, con un presupuesto de 54.000 euros y un plazo de ejecución de seis semanas, se han iniciado dado el "deterioro" de la iglesia y el consecuente "riesgo de aumento de daños en el caso de no intervenir de manera inmediata".
Se trata de "actuar de forma mínima y respetuosa en el edificio a fin de evitar su degradación hasta el momento en el que se pueda abordar una obra más completa de rehabilitación", ha informado el Instituto Vasco de la Memoria Gogora, miembro del citado patronato.
En su reunión de diciembre, este órgano acordó además a petición de las asociaciones memorialistas y de Diputación de Álava, hacer sondeos en los jardines que rodean a la iglesia por si pudieran conservarse restos de interés relacionados con los hechos del 3 de marzo.
