Gasteizko San Frantzisko elizan lanak egiten hasi dira, gehiago hondatu ez dadin

Martxoaren 3ko biktimen memorialaren egoitza izango dena narriatzen ari da, eta "kaltea areagotzeko arriskua dago, berehala esku hartzen ez bada".

SAN FRANCISCO ASIS GASTEIZ eitb
Gasteizko San Frantzisko Asiskoaren eliza. Argazkia: EITB
Lanak egiten hasi dira Gasteizko San Frantzisko elizan, Martxoaren 3ko Memorialaren egoitza izango den eraikinean, gehiago hondatu ez dadin, harik eta "birgaitze lan osoari" ekin ahal izan arte.

Poliziak eliza horretan asanblada bat egiten ari ziren langileen aurkako sarraskia egin zuela 50 urte betetzear direnean, Martxoaren 3ko Memoriaren Fundazioaren patronatuak "premiazko hainbat ekintza" egiten hasi direla iragarri du.

Lanak 54.000 euroko aurrekontuarekin eta sei asteko epearekin hasi dira, eliza narriaturik dagoelako, eta"berehala esku hartzen ez bada, kalteak handitzeko arriskua" dagoelako.

"Eraikinean ahalik eta gutxien eta errespetuz jardutea da helburua, eraikina ez kaltetzeko birgaitze-lan osoa egin arte", jakinarazi du Gogora Memoriaren Euskal Institutuak, patronatu horretako kideak.

Abenduko bileran, organo horrek, elkarte memorialistek eta Arabako Foru Aldundiak eskatuta, eliza inguratzen duten lorategietan zundaketak egitea erabaki zen, martxoaren 3ko gertaerekin lotutako hondar interesgarriak izan zitezkeelakoan.

