Finalizan las retenciones en la BI-10, en Barakaldo, tras el accidente entre dos vehículos

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 124, en sentido San Sebastián, y ha generado retenciones de hasta cinco kilómetros. 

Euskaraz irakurri: Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak BI-10 errepidean, Barakaldon, bi ibilgailuk izandako istripu baten ondorioz
EITB

Última actualización

Un accidente entre dos vehículos ha provocado al menos cinco kilómetros de retenciones en la BI-10, a la altura de Barakaldo. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 124, en sentido Irun.

Como consecuencia del choque, el tráfico ha registrado importantes congestiones en dirección a Irun, con colas que han alcanzado los cinco kilómetros.

Tras retirar los vehículos accidentados de la vía, el tráfico ha recuperado la normalidad para las 08:30 horas. 

Tráfico Accidentes de Tráfico Barakaldo Sociedad

