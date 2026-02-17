TRAFIKOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Amaitu dira auto-ilarak BI-10 errepidean, Barakaldo parean  bi ibilgailuk istripua izan ondoren

Ezbeharra 124. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta bost kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi ibilgailuren arteko istripu batek gutxienez bost kilometroko auto-ilarak eragin ditu BI-10 errepidean, Barakaldo parean. Ezbeharra 124. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan.

Istripua izan duten ibilgailuak erretiratu ostean, trafikoa ohiko martxara itzuli da 08:30ak aldera.

Trafikoa Trafiko Istripuak Barakaldo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X