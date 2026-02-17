3 DE MARZO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

'Memoria contra el olvido': testimonios exclusivos y audios inéditos de la masacre del 3 de Marzo

martxoak 3 dokumentala radio vitoria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Gasteiz, martxoak 3. Oroimenaren indarra' soinu dokumentala aurkeztu du Radio Vitoriak
author image

EITB

Última actualización

En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. Hoy el proyecto se ha presentado en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, en un acto conducido por los periodistas Ismael Diaz de Mendibil y Pilar Ruiz de Larrea. El primer capítulo se emitirá mañana, primero en Radio Vitoria, y despúes en la plataforma Guau. 

Titulares de Hoy 3 de marzo Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno español afirma que ha reconocido como “brutal represión del Estado” la matanza del 3 de marzo

A las preguntas del  senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, quien ha considerado que "ha llegado el momento de asumir responsabilidades", Ángel Víctor Torres ha respondido que las leyes de memoria histórica y democrática incluyen a las víctimas y recordado que la iglesia de Zaramaga será declarada lugar de memoria democrática en el 50 aniversario.

Cargar más
Publicidad
X