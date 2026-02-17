En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. Hoy el proyecto se ha presentado en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, en un acto conducido por los periodistas Ismael Diaz de Mendibil y Pilar Ruiz de Larrea. El primer capítulo se emitirá mañana, primero en Radio Vitoria, y despúes en la plataforma Guau.