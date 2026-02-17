TRÁFRICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Reabierta la N-634 entre Zarautz y Getaria tras retirar el desprendimiento de la roca de grandes dimensiones

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zabaldu dute N-634 errepidea Zarautz eta Getaria artean, atzo zintzilik geratutako harritzarra erretiratu ondoren
author image

EITB

Última actualización

La carretera N-634 entre las localidades guipuzcoanas de Zarautz y Getaria se ha reabierto pasadas las 18:15 horas de este martes tras retirar el desprendimiento de la roca de grandes dimensiones que había caído a una red de seguridad por las fuertes lluvias del temporal.

Titulares de Hoy Accidentes de Tráfico Tráfico Getaria Zarautz Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X