Zabaldu dute N-634 errepidea Zarautz eta Getaria artean, atzo zintzilik geratutako harritzarra erretiratu ondoren

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Zarautz eta Getaria (Gipuzkoa) arteko N-634 errepidea 18:15ean ireki dute, ia 24 orduz itxita egon eta gero. Euriteen ondorioz, harritzar bat erori zen atzo segurtasun sarera, eta  gaur arratsaldean kendu dute, atzerako hondeamakina baten laguntzarekin. 

Eguneko Titularrak Trafiko Istripuak Trafikoa Getaria Zarautz Gipuzkoa Gizartea

