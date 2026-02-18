Detenido en Tolosa un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que ofreció trabajar en una peluquería
La Ertzaintza ha detenido en Tolosa a un hombre de 38 años acusado de agredir sexualmente a una mujer, a la que previamente había ofrecido trabajo como limpiadora, en una peluquería de este municipio.
Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los hechos comenzaron a principios de enero en Irun, cuando el varón ofreció trabajo como limpiadora de un local de peluquería de Tolosa a una mujer de 44 años.
Tras negociar las condiciones del trabajo, el hombre se ofreció para trasladar a la mujer hasta el establecimiento. Una vez allí, la mujer fue agredida sexualmente y coaccionada para silenciar la agresión.
El pasado 16 de febrero, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, y un día después, el hombre fue detenido en el barrio Rondilla de Tolosa acusado de un delito de agresión sexual.
El detenido, tras ser trasladado a dependencias policiales, ha sido puesto hoy, miércoles, a disposición judicial.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
