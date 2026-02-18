Detenido en Tolosa un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que ofreció trabajar en una peluquería

La Ertzaintza ha detenido en Tolosa a un hombre de 38 años acusado de agredir sexualmente a una mujer, a la que previamente había ofrecido trabajo como limpiadora, en una peluquería de este municipio.

Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los hechos comenzaron a principios de enero en Irun, cuando el varón ofreció trabajo como limpiadora de un local de peluquería de Tolosa a una mujer de 44 años.

Tras negociar las condiciones del trabajo, el hombre se ofreció para trasladar a la mujer hasta el establecimiento. Una vez allí, la mujer fue agredida sexualmente y coaccionada para silenciar la agresión.

El pasado 16 de febrero, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, y un día después, el hombre fue detenido en el barrio Rondilla de Tolosa acusado de un delito de agresión sexual.

El detenido, tras ser trasladado a dependencias policiales, ha sido puesto hoy, miércoles, a disposición judicial.