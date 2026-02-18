Indarkeria matxista
Gizon bat atxilotu dute Tolosan, ile-apaindegi batean lan egitea eskaini zion emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita

Astelehen honetan, otsailaren 16an, biktimak salaketa jarri zuen Ertzaintzaren aurrean, eta asteartean ustezko erasotzailea atxilotu zuten.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 38 urteko gizon bat atxilotu du Tolosan, udalerri horretako ile-apaindegi batean emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita. Aurretik, emakume horri garbitzaile lana eskaini zion.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakariak urtarrilaren hasieran hasi ziren, Irunen, gizonak Tolosako ile-apaindegiko lokal bateko garbitzaile gisa 44 urteko emakume bati lana eskaini zionean.

Lan-baldintzak negoziatu ondoren, gizonak bere burua eskaini zuen emakumea establezimendura eramateko. Hara iritsitakoan, emakumeari sexu-erasoa egin zion, eta hertsatu egin zuen, erasoa isilarazteko.

Otsailaren 16an, biktimak salaketa jarri zuen Ertzaintzaren aurrean, eta egun bat geroago, gizona atxilotu zuten Tolosako Rondilla auzoan, sexu-eraso delitu bat egotzita.

Atxilotua, ertzain-etxera eraman ondoren, epailearen esku utzi dute gaur, asteazkena.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

 

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gipuzkoa Tolosa Gizartea

