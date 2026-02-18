Denuncia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El abogado de la víctima no descarta que haya más implicados en el caso de la presunta agresión sexual del exDAO

La defensa sostiene que la instrucción deberá determinar si hubo más implicados, especialmente en relación con supuestas presiones posteriores para evitar la denuncia por parte de la agente contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional española.
(Foto de ARCHIVO) El DAO de la Policía, José Ángel González, participa en la rueda de prensa del Comité Técnico de Gestión del Covid-19, en Madrid (España) a 25 de abril de 2020. El Gobierno ha puesto fin este sábado a este formato de comparecencia diaria. Moncloa 25 ABRIL 2020;CORONAVIRUS;COVID-19;MADRID;MONCLOA 25/4/2020
Imagen de archivo de José Ángel González. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Biktimaren abokatuak ez du baztertzen inplikatu gehiago egotea DAO ohiaren ustezko sexu-erasoaren kasuan
author image

EITB

Última actualización

La dimisión del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional española, José Ángel González, tras ser citado como investigado por una presunta agresión sexual a una subordinada, ha situado al Ministerio del Interior en el centro de la polémica política y judicial. El caso ha llegado incluso al Congreso, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a dimitir si la víctima afirma que no se ha sentido protegida.

Según el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, el ministro desconocía la existencia de la querella hasta este martes. La denuncia fue presentada el pasado 9 de enero en los juzgados, “con máxima discreción”, y, según la defensa, desde entonces, “ha seguido su circuito” hasta que ha llegado al juez de violencia contra la mujer. No fue hasta ayer, con la admisión a trámite, cuando la víctima mantuvo el primer y único contacto con el Ministerio, a través de la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso, que, según el abogado, la atendió “con tacto”. Barroso ocupa actualmente el cargo de González tras su dimisión.

Más allá del presunto delito atribuido a González, la querella apunta también a la posible implicación de otro mando policial. En concreto, el comisario Óscar San Juan, señalado como mano derecha del exdirector adjunto operativo, que habría participado presuntamente en presiones posteriores para evitar que la agente denunciara lo ocurrido. Según el abogado, tras los hechos se habrían producido intentos de disuadir a la víctima, incluyendo ofrecimientos de destinos dentro del cuerpo. Asimismo, no rechaza que haya más personas implicadas, y sostiene que será la instrucción la que deberá depurar la responsabilidad de todas aquellas personas que hayan intervenido.

En este sentido, el letrado ha aseverado que, "por desgracia", les están llegando "rumores" de la posibilidad de que este no sea un hecho aislado" y que haya "más casos de mujeres que hayan pasado por la misma situación". Por ello, les ha instado a ser "valientes", a pesar de que es un proceso "muy duro", porque "estas cosas se tienen que saber y, bajo ningún concepto, permitirse en un cuerpo policial".

Víctimas de abusos policiales España Sociedad

Te puede interesar

Comparecencia de Arantza Beitia y Roberto Villate en la Comisión de Seguridad REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/2/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika

Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.
martxoak 3 dokumentala radio vitoria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

'Memoria contra el olvido': testimonios exclusivos y audios inéditos de la masacre del 3 de Marzo

En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. Hoy el proyecto se ha presentado en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, en un acto conducido por los periodistas Ismael Diaz de Mendibil y Pilar Ruiz de Larrea. El primer capítulo se emitirá mañana, primero en Radio Vitoria, y despúes en la plataforma Guau. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno español afirma que ha reconocido como “brutal represión del Estado” la matanza del 3 de marzo

A las preguntas del  senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, quien ha considerado que "ha llegado el momento de asumir responsabilidades", Ángel Víctor Torres ha respondido que las leyes de memoria histórica y democrática incluyen a las víctimas y recordado que la iglesia de Zaramaga será declarada lugar de memoria democrática en el 50 aniversario.

Cargar más
Publicidad
X