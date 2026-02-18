El abogado de la víctima no descarta que haya más implicados en el caso de la presunta agresión sexual del exDAO

La dimisión del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional española, José Ángel González, tras ser citado como investigado por una presunta agresión sexual a una subordinada, ha situado al Ministerio del Interior en el centro de la polémica política y judicial. El caso ha llegado incluso al Congreso, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a dimitir si la víctima afirma que no se ha sentido protegida.

Según el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, el ministro desconocía la existencia de la querella hasta este martes. La denuncia fue presentada el pasado 9 de enero en los juzgados, “con máxima discreción”, y, según la defensa, desde entonces, “ha seguido su circuito” hasta que ha llegado al juez de violencia contra la mujer. No fue hasta ayer, con la admisión a trámite, cuando la víctima mantuvo el primer y único contacto con el Ministerio, a través de la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso, que, según el abogado, la atendió “con tacto”. Barroso ocupa actualmente el cargo de González tras su dimisión.

Más allá del presunto delito atribuido a González, la querella apunta también a la posible implicación de otro mando policial. En concreto, el comisario Óscar San Juan, señalado como mano derecha del exdirector adjunto operativo, que habría participado presuntamente en presiones posteriores para evitar que la agente denunciara lo ocurrido. Según el abogado, tras los hechos se habrían producido intentos de disuadir a la víctima, incluyendo ofrecimientos de destinos dentro del cuerpo. Asimismo, no rechaza que haya más personas implicadas, y sostiene que será la instrucción la que deberá depurar la responsabilidad de todas aquellas personas que hayan intervenido.

En este sentido, el letrado ha aseverado que, "por desgracia", les están llegando "rumores" de la posibilidad de que este no sea un hecho aislado" y que haya "más casos de mujeres que hayan pasado por la misma situación". Por ello, les ha instado a ser "valientes", a pesar de que es un proceso "muy duro", porque "estas cosas se tienen que saber y, bajo ningún concepto, permitirse en un cuerpo policial".