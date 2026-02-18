Biktimaren abokatuak ez du baztertzen inplikatu gehiago egotea Polizia Nazionalaren alboko zuzendari operatibo ohiaren aurkako ustezko sexu-erasoaren kasuan
Defentsaren arabera, instrukzioak zehaztu beharko du inplikatu gehiago egon ote ziren, batez ere gerora egindako ustezko presioei dagokienez, agenteak Espainiako Polizia Nazionalaren aurka salaketa jartzea saihesteko.
Jose Angel Gonzalez Espainiako Polizia Nazionaleko alboko zuzendari operatibo ohiaren (DAO, gaztelaniaz) dimisioak Barne Ministerioa kokatu du polemika politiko eta judizialaren erdigunean, mendeko bati ustez egindako sexu-eraso batengatik ikertua izan ostean. Auzia Kongresura ere iritsi da, eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak dimititzeko konpromisoa hartu du biktimak babestuta sentitu ez dela esaten badu.
Jorge Piedrafita salatzailearen abokatuaren arabera, asteartera arte ministroak ez zuen kereilaren berri izan. Salaketa urtarrilaren 9an jarri zuten epaitegietan, "diskrezio handienarekin", eta defentsaren arabera, ordutik "bere bidea jarraitu du", emakumearen aurkako indarkeriaren epailearengana iritsi den arte. Atzo, izapidetzea onartu zenean, biktimak lehen harremana izan zuen Ministerioarekin, Gemma Barroso Pertsonaleko zuzendariorde nagusiaren bitartez, eta hark, abokatuaren arabera, "kontu handiz" artatu zuen. Barroso Gonzalezen karguan dago gaur egun, dimisioa eman ondoren.
Gonzalezi egotzitako ustezko delituaz gain, kereilak beste polizia-agintari baten balizko inplikazioa ere aipatzen du. Zehazki, Oscar San Juan komisarioa, ustez gerora egindako presioetan parte hartu zuena, agenteak gertatutakoa salatu ez zezan. Abokatuaren arabera, gertakarien ondoren biktima uxatzeko ahaleginak egin ziren, gorputzaren barruan destinoak eskaintzea barne. Era berean, ez du ukatzen tartean pertsona gehiago egotea, eta instrukzioak argitu beharko duela esku hartu duten pertsona guztien erantzukizuna.
Ildo horretan, abokatuak baieztatu du, "zoritxarrez", "zurrumurruak" iristen ari zaizkiela, "gertaera isolatua" izan ez daitekeelako eta "egoera beretik igaro diren emakumeen kasu gehiago" egon daitezkeelako. Horregatik, "ausartak" izateko eskatu die, nahiz eta prozesu "oso gogorra" izan, "gauza horiek jakin egin behar direlako eta, inola ere ez, polizia-kidego batean onartu".
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita, Tolosan
Astelehen honetan, otsailaren 16an, biktimak salaketa jarri zuen Ertzaintzan, eta asteartean ustezko erasotzailea atxilotu zuten.
Gizon bat atxilotu dute Xilxesen (Castelló), emazte ohia eta bien alaba hil duelakoan
Hasiera batean emazte ohiarekiko urruntze agindua urratzeagatik atxilotu zuten gizonari ustezko bi hilketa egotzi dizkiote, eta kasua Indarkeria Matxistako epaitegira eramango dute.
Kermanen familiak eskatu du atezainak gehiago kontrola dezatela eta epaiketa "osoa" egin dezatela, Mitika dantzalekuko krimenagatik
Arantza Beitia eta Roberto Villate, Kermanen ama eta aita, Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean izan dira asteazken honetan, semearen heriotzaren prozesu judiziala zein egoeratan dagoen azaltzeko eta Ganberaren laguntza eskatzeko, horrelako gertaerak berriro gerta ez daitezen.
Gora egin du jaiotzen kopuruak EAEn, hamarkada batean lehen aldiz; hala ere, saldo begetatiboa negatiboa izan zen iaz
Iaz, 2024an baino 394 haur gehiago jaio ziren Euskadin, baina hildakoen kopuruak ere gora egin zuen. Nafarroan behera egin dute bi balioek, eta saldo begetatiboa negatiboa izan da Foru Erkidegoan ere.
Aldiriko tren baten ardatz bat irten da Zabalburun eta horrek atzerapenak eragin ditu C1 eta C2 lineetan
Gertaera goizeko lehen orduan izan da, Bilbon, eta aldirietako zerbitzuen ohiko zirkulazioari eragin dio.
Albiste izango dira: "Memoriaren indarra" soinu-dokumentala, ramadana hasiko da eta abisu horia haizeagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Musulmanen komunitateak ramadana hasiko du gaur, baraualdia eta hausnarketa ardatz dituen hilabetea
Euskadin, esaterako, katolikoa ez den konfesio nagusia da, biztanleen % 4k inguru praktikatzen dute. Gogoeta espiritualak eta komunitateko bizimoduak markatutako garaia hasiko dute gaur.
'Oroimenaren indarra', Martxoaren 3ko sarraskiari buruzko audio eta elkarrizketa bilduma
Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenean, Radio Vitoriak hamar ataleko dokumentala ondu du, elkarrizketa esklusiboak eta sekula argitaratu gabeko audioak biltzen dituena. Gaur aurkeztu dute proiektua Gasteizko Villa Suso Jauregian, Ismael Diaz de Mendibil eta Pilar Ruiz de Larrea kazetariek aurkeztutako ekitaldi batean. Lehenengo atala bihar emitituko da; aurrena, Radio Vitorian eskainiko da, eta ondoren, Guau plataforman jarriko dute entzungai.
Espainiako Gobernuak dio aitortu egin duela martxoaren 3ko sarraskia "Estatuaren errepresio basatia" izan zela
Gorka Elejabarrieta EH Bilduren senatariaren galderei erantzunez, Angel Victor Torresek esan du memoria historikoaren eta demokratikoaren legeek biktimak barne hartzen dituztela, eta Zaramagako eliza sarraskiaren 50. urteurrenean oroimen demokratikoaren leku izendatuko dutela.