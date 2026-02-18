Salaketa
Biktimaren abokatuak ez du baztertzen inplikatu gehiago egotea Polizia Nazionalaren alboko zuzendari operatibo ohiaren aurkako ustezko sexu-erasoaren kasuan

Defentsaren arabera, instrukzioak zehaztu beharko du inplikatu gehiago egon ote ziren, batez ere gerora egindako ustezko presioei dagokienez, agenteak Espainiako Polizia Nazionalaren aurka salaketa jartzea saihesteko.

(Foto de ARCHIVO) El DAO de la Policía, José Ángel González, participa en la rueda de prensa del Comité Técnico de Gestión del Covid-19, en Madrid (España) a 25 de abril de 2020. El Gobierno ha puesto fin este sábado a este formato de comparecencia diaria. Moncloa 25 ABRIL 2020;CORONAVIRUS;COVID-19;MADRID;MONCLOA 25/4/2020

Jose Angel Gonzalez. Argazkia: Europa Press.

EITB

Azken eguneratzea

Jose Angel Gonzalez Espainiako Polizia Nazionaleko alboko zuzendari operatibo ohiaren (DAO, gaztelaniaz) dimisioak Barne Ministerioa kokatu du polemika politiko eta judizialaren erdigunean, mendeko bati ustez egindako sexu-eraso batengatik ikertua izan ostean. Auzia Kongresura ere iritsi da, eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak dimititzeko konpromisoa hartu du biktimak babestuta sentitu ez dela esaten badu.

Jorge Piedrafita salatzailearen abokatuaren arabera, asteartera arte ministroak ez zuen kereilaren berri izan. Salaketa urtarrilaren 9an jarri zuten epaitegietan, "diskrezio handienarekin", eta defentsaren arabera, ordutik "bere bidea jarraitu du", emakumearen aurkako indarkeriaren epailearengana iritsi den arte. Atzo, izapidetzea onartu zenean, biktimak lehen harremana izan zuen Ministerioarekin, Gemma Barroso Pertsonaleko zuzendariorde nagusiaren bitartez, eta hark, abokatuaren arabera, "kontu handiz" artatu zuen. Barroso Gonzalezen karguan dago gaur egun, dimisioa eman ondoren.

Gonzalezi egotzitako ustezko delituaz gain, kereilak beste polizia-agintari baten balizko inplikazioa ere aipatzen du. Zehazki, Oscar San Juan komisarioa, ustez gerora egindako presioetan parte hartu zuena, agenteak gertatutakoa salatu ez zezan. Abokatuaren arabera, gertakarien ondoren biktima uxatzeko ahaleginak egin ziren, gorputzaren barruan destinoak eskaintzea barne. Era berean, ez du ukatzen tartean pertsona gehiago egotea, eta instrukzioak argitu beharko duela esku hartu duten pertsona guztien erantzukizuna.

Ildo horretan, abokatuak baieztatu du, "zoritxarrez", "zurrumurruak" iristen ari zaizkiela, "gertaera isolatua" izan ez daitekeelako eta "egoera beretik igaro diren emakumeen kasu gehiago" egon daitezkeelako. Horregatik, "ausartak" izateko eskatu die, nahiz eta prozesu "oso gogorra" izan, "gauza horiek jakin egin behar direlako eta, inola ere ez, polizia-kidego batean onartu".

Polizia abusuen biktimak Espainia Gizartea

