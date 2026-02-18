OPERACIÓN POLICIAL
Investigan un posible caso de tráfico ilegal de personas en San Sebastián

Agentes municipales de la capital donostiarra interceptaron, la madrugada de ayer, una furgoneta que trató de darse a la fuga, en la que viajaban varias personas de procedencia asiática.
Euskaraz irakurri: Pertsonen legez kanpoko trafikoaren ustezko kasu bat ikertzen ari dira Donostian
La Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián han puesto en marcha una investigación en relación a un presunto delito de tráfico ilegal de personas, tras ser interceptada durante la madrugada de este pasado martes por agentes municipales una furgoneta que trató de darse a la fuga, en la que viajaban varias personas de procedencia asiática.

Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad del Gobierno Vasco en una nota, la intervención comenzó sobre las 02:40 horas de la madrugada de ayer cuando varios agentes detectaron una furgoneta con placas de matrícula francesa circulando en dirección contraria por el barrio de Amara. "Al darle el alto, el vehículo se dio a la fuga y, tras circular por varias calles de la ciudad, los policías lo interceptaron en la GI-20, a la altura del barrio de Aiete", dice el comunicado.

En el mismo viajaban varias personas de procedencia asiática, algunas de las cuales salieron huyendo, pero fueron localizadas, posteriormente, por patrullas de la Ertzaintza cuando trataban de abandonar la ciudad.

Dado que todas ellas se encontraban indocumentadas y que las primeras indagaciones realizadas apuntaban a que se podría estar ante un presunto caso de tráfico ilegal de personas, se procedió a su traslado a una comisaría para poner en marcha una investigación.

Una de las familias que viajaban con algún menor fue trasladada por el Servicio Municipal de Urgencia Social (SMUS) a un centro de acogida de la ciudad.

La nora difundida señala que estas personas habrían realizado diversos pagos para ser trasladadas al Estado español desde diferentes países. Al parecer, debían cumplir diversos requisitos como no portar su documentación entre sus pertenencias o llevar un teléfono móvil que no se hubiera utilizado con anterioridad y sin contactos guardados en su agenda.

 

