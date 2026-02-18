POLIZIA-OPERAZIOA
Hainbat pertsona ustez legez kanpoko trafikatzen ari zen furgoneta bat atzeman dute Donostian

Asiar jatorriko hainbat pertsona zeramatzan furgoneta bat atzeman zuen atzo goizaldean Donostiako Udaltzaingoak.

Artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Hainbat pertsona ustez legez kanpo trafikatzen ari zen ibilgailu bat atzeman zuten bart Donostian, eta ikerketa zabaldu du Ertzaintzak.  

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar batean jakitera eman duenez, atzo goizaldean, hainbat udaltzainek matrikula frantsesa zuen furgoneta bat kontrako norabidean atzeman zuten Amara auzoan. Geldiarazten saiatu zirenean, gidariak ihesari eman zion, eta hainbat kaletan barrena ibili ondoren, GI-20 errepidean harrapatu zuten, Aiete auzoan. 

Oharrak dio ibilgailuaren barruan jatorri asiarreko hainbat pertsona zihoazela, eta horietako batzuk ihes egiten ahalegindu zirela. Ertzaintzak aurkitu zituen, hiriaren kanpoaldean. Ez zeramaten dokumentaziorik soinean. Denak komisaldegi batera eraman zituzten. 

Adin txikiko bat ere aurkitu zuten furgonetaren barruan, eta hura harrera-zentro batera eman zuen Donostiako Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzuak (SMUS). 

Lehen ikerketen arabera, pertsona horiek hainbat ordainketa egin dituzte Estatu espainiarrera iristeko, eta horretarako, hainbat baldintza bete behar izan dituzte; dokumentazioa beren gauzen artean ez eramatea edo aurretik erabili ez den telefono mugikor bat eramatea, agendan gordetako kontakturik gabe.

 

