Estafa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Alertan de una estafa para el cobro de supuestas multas de aparcamiento en Hendaia a residentes en Irun y Hondarribia

Según ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad, las víctimas reciben en su buzón una presunta infracción de estacionamiento interpuesta, aparentemente, en periodo estival en la vecina localidad de Hendaia.
Euskaraz irakurri: Irungo eta Hondarribiko bizilagunei ustez Hendaian gaizki aparkatzeagatik jarritako isun-iruzur baten berri eman dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha alertado sobre una estafa por correo postal para el cobro de supuestas multas de aparcamiento en Hendaia a vecinos de las localidades guipuzcoanas de Irun y Hondarribia.

Según ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad, las víctimas reciben en su buzón una presunta infracción de estacionamiento interpuesta, aparentemente, en periodo estival en la vecina localidad de Hendaia.

La Policía vasca abrió una investigación al tener conocimiento que, desde inicios del mes de febrero, varios ciudadanos de la comarca del Bidasoa habían recibido dichas notificaciones que incluyen además el logo de una empresa de abogados con sede en Madrid, utilizado de manera fraudulenta para dar carácter de veracidad a la reclamación.

La Ertzaintza ha pedido a los ciudadanos que hayan sido víctimas de esta estafa que acudan a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia.

Multas Hendaia Hondarribia Irún Sociedad

Te puede interesar

Comparecencia de Arantza Beitia y Roberto Villate en la Comisión de Seguridad REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/2/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika

Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.
Cargar más
Publicidad
X