Alertan de una estafa para el cobro de supuestas multas de aparcamiento en Hendaia a residentes en Irun y Hondarribia

La Ertzaintza ha alertado sobre una estafa por correo postal para el cobro de supuestas multas de aparcamiento en Hendaia a vecinos de las localidades guipuzcoanas de Irun y Hondarribia.

Según ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad, las víctimas reciben en su buzón una presunta infracción de estacionamiento interpuesta, aparentemente, en periodo estival en la vecina localidad de Hendaia.

La Policía vasca abrió una investigación al tener conocimiento que, desde inicios del mes de febrero, varios ciudadanos de la comarca del Bidasoa habían recibido dichas notificaciones que incluyen además el logo de una empresa de abogados con sede en Madrid, utilizado de manera fraudulenta para dar carácter de veracidad a la reclamación.

La Ertzaintza ha pedido a los ciudadanos que hayan sido víctimas de esta estafa que acudan a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia.