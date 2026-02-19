Iruzurra
Irungo eta Hondarribiko bizilagunei ustez Hendaian gaizki aparkatzeagatik jarritako isun-iruzur baten berri eman dute

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ostegun honetan jakitera eman duenez, biktimei arau-hausteen inguruko jakinarazpena iritsi zaie postontzira, uda garaian Hendaian gaizki aparkatzeagatik.  

Agentziak | EITB

Irungo eta Hondarribiko bizilagunei Hendaian ustez gaizki aparkatzeagatik isunak kobratzeko posta bidezko iruzur baten berri eman du Ertzaintzak.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ostegun honetan jakitera eman duenez, biktimei arau-hausteen inguruko jakinarazpena iritsi zaie postontzira, uda garaian Hendaian gaizki aparkatzeagatik.  

Otsailetik Bidasoako hainbat herritarrek jakinarazpen hori jaso zutela jakin bezin orduko, ikerketa jarri zuen martxan Ertzaintzak. Jakinarazpen horietan, gainera, Madrilen egoitza duen abokatu-enpresa baten logoa ageri da, iruzurrez erabilia erreklamazioari egiazkotasun-izaera emateko.

Ertzaintzak iruzur horren biktima izan diren herritarrei eskatu die joan daitezela gertuen duten Ertzain-etxera salaketa jartzera.  

