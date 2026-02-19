Tras más de una década de caída en picado de la natalidad, el número de nacimientos creció en Euskadi al término de 2025. Según el dato hecho público por el Instituto Nacional de Estadística, a lo largo del pasado año nacieron 13.344 niños, lo que supone un 3 % más que el año anterior (12.937). Se trata del primer crecimiento interanual desde que en 2011 la natalidad llegase a su pico más alto desde la década de los 80. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿asistimos por fin a un cambio de tendencia o se trata de algo puntual?

Los datos trimestrales del Eustat, que aún debe confirmar el dato anual, venían apuntando la posibilidad de que en 2025 se podía poner fin a esa tendencia negativa de tantos años. De hecho, los demógrafos esperaban este momento desde hace algunos años. ¿La razón? La base demográfica en las edades reproductivas efectivas podría estar empezando a aumentar.

El declive de los 90

Para entender el porqué hay que retroceder hasta finales de los 80 y principios de los 90. En aquellos años nacieron muy pocos bebés en Euskadi. Si en 1976, el año con más nacimientos en la historia de Euskadi, nacieron 41.100 bebés, para 1986, en apenas 10 años, los nacimientos ya se habían reducido a la mitad, 20.094. En 1994, se tocó fondo, con solo 15.284 nacimientos, ligeramente por encima de las cifras que en los últimos años tanto preocupan.

“Llevamos años viviendo las consecuencias de la bajada de la natalidad que se produjo hace 30-35 años. No solo el número de nacimientos tocó fondo, sino también la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer, que llegó a situarse en el 0,9, una cifra menor a la actual. Desde finales de los 90, en cambio, remontaron tanto el número total de nacimientos (llegó a su máximo en 2011, con 21.180 nacimientos) como la tasa de fecundidad, que se situó por encima del 1,3 entre 2014 y 2016 (1,37)”, explica Unai Martín, demógrafo, doctor en Sociología y profesor de la Universidad del País Vasco (EHU).