Demografia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaiotzak gora, puntuala ala joera aldaketa?

Lehenengoz 2011tik jaiotzek gora egin zuten Euskadin: 2025ean aurreko urtean baino % 3 haur gehiago jaio ziren. Unai Martin demografoak zergatiak argitu eta sakoneko joera ote den azaldu du.

Haurtxoa bebe

Jaioberri baten irudia. Argazkia: Pexels

author image

EITB

Azken eguneratzea

Aldaketa puntuala ala joera berri bat? Lehenengoz hamarkada luze batean, jaiotza kopurua igo da urte batetik bestera Euskadin. Estatistika Institutu Nazionalaren (INE) arabera, 13.344 haur jaio ziren 2025ean, aurreko urtean baino % 3 gehiago (12.937 haur jaio ziren 2024an). Ez zen horrelakorik gertatzen 2011an jaiotzek goia jo zutenetik, eta ikusteko dago joera berri baten aurrean ote gauden.

Hilabeteak ziren joera antzematen zela. Eustaten hiruhilekoko datuek —oraindik atera behar du urte amaierako datua— islatzen zuten 2025ean urte askotako joera negatibo hori eten zitekeela. Eta demografoek aspalditik espero zuten unea. Zergatik? Antza, benetako ugalketa-adinaren oinarri demografikoa handitzen ari delako, apurka-apurka bada ere.

90. hamarkadan izan zen gainbehera

Arrazoia ulertzeko hiru hamarkada egin behar dugu atzera, 80ko hamarkadaren amaierara eta 90ekoaren hasierara. Urte haietan oso haur gutxi jaio ziren Euskadin. 1976an, Euskadiko historian jaiotza gehien izan zen urtean, 41.100 haur jaio ziren; 1986an, baina, 20.094 jaio ziren, alegia, erdira jaitsi ziren hamar urtean. 1994an jo zen hondoa, 15.284 jaiotzarekin, azken urteotan kezka sortu duten datuetatik oso hurbil.

“Aspaldidanik ari gara pairatzen duela 30-35 urte gertatutako jaiotza-tasaren beherakadaren ondorioak. Jaiotzen kopuruak ez ezik, ugalkortasun-tasak ere —emakume bakoitzeko seme-alaben kopuruak— jo zuen hondoa, 0,9ra iritsita, gaur egungoa baino txikiagoa. 90eko hamarkadaren amaieratik aurrera, ordea, gora egin zuten bai jaiotzen kopuru osoak (2011n goia jo zuten, 21.180 jaiotzarekin) bai ugalkortasun-tasak ere; azken hori 1,3tik gora kokatu zen 2014 eta 2016 artean (1,37)”, azaldu du Unai Martin soziologoak. Demografian aditua da bera eta Euskal Herriko Unibertsitatean doktore.

calor beroa haurrak niños

Hau da, gainbehera demografikoko urte haietan jaiotakoak dira, hain zuzen ere, azken urteotan benetako ugalketa-adinean kokatu direnak.

Izan ere, azken datu demografikoek erakusten dute jaiotza guztien bi herenak 30-34 adin-taldeari (jaiotzen % 34) eta 35-39 adin-taldeari (% 33) dagozkiela; %20, berriz, 29 urtetik beherako emakumeei dagokie, eta, azkenik, 40 urte edo gehiagokoen taldeari %10 inguru dagokio (%11,2).

Horiek horrela, immigrazioak lortu du, hein batean, 80ko hamarkadaren amaierako eta 90ekoaren hasierako gainbehera demografikotik jasotako egoera arintzea. Urte amaierako datuen faltan, 2025eko lehen hiru hiruhilekoetan jaiotako haurren % 26 atzerriko nazionalitatea duten emakumeen seme-alabak izan dira. Datua egonkor mantentzen ari da azken urteetan. Kopurua zertxobait handiagoa da atzerrian jaiotako ama guztien multzoari erreparatuz gero: %35. Hau da, jaiotako guztien heren bat azken hamarkadetan Euskadira iritsitako emakumeek ekarri dituzte.

Beherako joeraren amaiera?

Orain, aldiz, urteetako beherakadaren ondoren, euskal gizartea joera aldaketa baten atarian egon daiteke. Edo behintzat gainbehera demografikoaren amaieran.

“Unea iritsiko zela antzematen zen. Ikusten ari ginena ez zen ugalkortasunaren beherakada —emakume bakoitzeko seme-alaben kopurua—. 90eko hamarkadan baino handiagoa zen. Ikusten genuena zen jaiotzen kopuru osoaren beherakada. Eta hori gertatzen zen emakume gutxi zeudelako haurrak edukitzen diren adinetan, jaioak baitziren gainbehera demografiko nabarmena izan zen urteetan. Ugalkortasuna jaisten ez bada, epe laburrean sendotu daiteke 2025ean ikusi dugun joera aldaketa. Belaunaldi ugariagoak sartzen ari dira eta, era berean, migrazioak handituko du umeak edukitzeko adinean dauden emakumeak”, azaldu du Martinek.

EHUko demografoak, halere, nabarmendu du “testuinguru antinatalista” orokorra dagoela Euskadin, batez ere arazo materialen ondorioz. Eta horrek  “asegabeko ugalkortasuna” eragiten du.

“Arazoa ez da zenbat haur jaiotzen diren, baizik eta asegabeko ugalkortasuna egotea. Ikerketa guztiek adierazten dute jendeak nahi lukeena baino seme-alaba gutxiago dituela. Eta norberak nahi duen seme-alaba kopurua izatea oinarrizko eskubidea da, nire ustez. Egituraz oso antinatalista den egoerarekin talka egiten dugu. Etxebizitza-emantzipazioa berantiarra eta oso zaila da. Eta gauza bera gertatzen da lan- eta bizi-egonkortasunarekin. Lehenengo semea-alaba hainbeste atzeratzen da, askotan ez dela unea iristen bigarrena izateko”.

EHUko soziologo eta demografoaren iritziz, halaber, badaude  arazoak “genero-desberdintasunari” lotuak, zaintzari dagokionez. Eta jaiotza-tasan eragiten dute. Haren ustez, horrek “aukera-kostu handia” dakar emakumeentzat, eta hori gertatzen da “ama izatea errealizaziorako bide bakarra ez den garai honetan”.

Martinen ustez erronka da biztanleriaren ugalketa-espektatibak benetako ugalkortasunarekin lerrokatzea, “ugalketa-eskubidea bezalako oinarrizko eskubide bati” erantzun bat emanez. Horrek, hala ere, politika eraginkorrak, anbizio handikoak, eta paradigma-aldaketa bat eskatzen du egoera iraultzeko.

Gora egin dute jaiotzek Euskal Autonomia Erkidegoan, hamarkada batean lehen aldiz; hala ere, saldo begetatiboak negatiboan jarraitu du
Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X