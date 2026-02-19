El río Aturri se ha desbordado este jueves en Baiona. Tras las intensas lluvias de los últimos días, con la pleamar, el río se ha salido de su cauce tanto a la mañana como a la tarde. Tras los incidentes ocurridos a primera hora, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la prudencia y a no acercarse a la zona del río, pero afortunadamente no ha causado grandes percances.