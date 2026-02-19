El río Aturri se sale de su cauce en Baiona
El río Aturri se ha desbordado este jueves en Baiona. Tras las intensas lluvias de los últimos días, con la pleamar, el río se ha salido de su cauce tanto a la mañana como a la tarde. Tras los incidentes ocurridos a primera hora, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la prudencia y a no acercarse a la zona del río, pero afortunadamente no ha causado grandes percances.
