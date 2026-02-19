Aturri ibaiak gainezka egin du Baionan
Aturri ibaiak gainezka egin du ostegun honetan Baionan. Azken egunetan pilatu den euriak eta itsasgorak bat egin dutenean, goizeko zein arratsaldeko seiak bueltan, ibaia bere bidetik irten da. Goizean urak eragin dituen eragozpenak ikusita, arratsalderako Baionako Herriko Etxeak zentzuz jokatzeko eta ibai ingurura ez hurbiltzeko deia egin badu ere, azkenean ez da eragozpen nabarmenik egon.
Zure interesekoa izan daiteke
Zabaldu dute Zumaia eta Getaria arteko errepidea, olatu handiengatik itxita egon ostean
Itsasgora izan den unean egon da itxita, Pedro denboraleak eragin dituen olatu handiengatik. Ostiral goizeko itsasgoraren garaian ere, 05:00etatik 07:00etara, 4 metro inguruko olatuek joko dutela itsas-bazterra espero da.
Barne ministerioak polizia-babesa jarri dio Espainiako Poliziaren buruaren sexu erasoak salatu dituen emakumeari
Kereila jarri zuen egun berean, hau da, asteartean bertan, bere izen-abizenak zabaldu zituzten WhatsAppeko hainbat polizia taldetan, bere abokatuak deitoratu duenez. Horrek antsietatea areagotu dio, eta oso ahul dago.
Amatatu dute Sopuertako enpresa batean piztutako sutea
Sua La Sota auzoan piztu da, eta ez da inor zauritu.
Irungo eta Hondarribiko bizilagunei Hendaian gaizki aparkatzeagatik jarritako isun-iruzur baten berri eman dute
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ostegun honetan jakitera eman duenez, biktimei arau-hausteen inguruko jakinarazpena iritsi zaie postontzira, uda garaian Hendaian gaizki aparkatzeagatik.
Jaiotzek gora, abagune kontua da ala joera aldatu egin da?
Lehenengoz 2011tik jaiotzek gora egin dute Euskadin: 2025ean aurreko urtean baino % 3 haur gehiago jaio ziren. Unai Martin demografoak zergatiak argitu eta sakoneko joera ote den azaldu du.
Alberto Martinezek medikuekin negoziatzeko edo eskumena Euskadiri lagatzeko eskatu dio Ministerioari
Osasun sailburuak ohartarazi duenez, ministerioak erantzukizunak bere gain hartzen ez baditu, Euskadik osasun-kudeaketaren eskumena eskatuko du.
Bizkaiko Karate Federazioaren presidentea kargutik kendu dute, kudeaketa txarra eta irregulartasunak egitea egotzita
Andoni Lopezi jarduerarik gabeko klubak sortzea leporatzen diote 11 klubek, bere botoei esker hauteskundeak irabazten jarraitzeko. Gainera, salatu dute Federazioko idazkari gisa kontratatu zuela emaztea, lanaldi erdian, 23.000 euroko soldatarekin. Hortaz, bien artean Federazioaren aurrekontuaren erdia eramaten zuten etxera.
Kamioi bat matxuratu da A-15 errepidean, Berastegin, eta errei bat itxi dute Iruñerako noranzkoan
Lehen unean errepidea guztiz itxi badute ere, minutu batzuk geroago errei bat zabaldu dute.
Furgoneta bat atzeman dute Donostian, pertsonen trafikoan ziharduelakoan
Asiar jatorriko hainbat pertsona zeramatzan furgoneta bat atzeman zuen atzo goizaldean Donostiako Udaltzaingoak.