Frente a las amenazas, las instituciones de la CAV harán un llamamiento a "defender y difundir" el feminismo en la campaña del 8M de este año

"Frente a los logros del feminismo, existe una respuesta mundial. Y cuando esos discursos avanzan, la igualdad retrocede". Con estas crudas palabras se ha referido la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, a la situación actual del feminismo. El Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea, junto con las tres diputaciones forales y Eudel, ha preparado la campaña del 8M de este año para hacer un llamamiento a combatir las amenazas y a "defender y difundir" el feminismo.

La campaña tendrá como lema 'Dale espacio a la igualdad' y reivindicará el feminismo como un espacio a cuidar y proteger. Incluso animará a la ciudadanía a ampliar estos espacios. “Debemos proteger el espacio de la igualdad para que no haya retrocesos”, ha argumentado Elgarresta en la presentación de la campaña que ha tenido lugar este martes.

De hecho, la directora de Emakunde ha dado algunos ejemplos de esta labor de defensa y difusión. Desde el reparto equitativo de tareas y cuidados, la educación con la eliminación de estereotipos, la denuncia de discursos de odio y desinformación en las redes sociales o la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones políticas.

En línea con el lema de la campaña, el diputado de Igualdad de Álava, Iñaki Gurtubai, ha reclamado espacios sin discurso que quieran frenar los avances en igualdad. "El 8 de marzo queremos reafirmar nuestro compromiso con la construcción de nuevos espacios de dignidad, descanso y oportunidades para que todas las mujeres puedan vivir, decidir y avanzar con total libertad e igualdad", ha destacado.

Por su parte, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha subrayado el papel clave de los ayuntamientos para expandir los espacios de igualdad de la mano de la ciudadanía. "Tenemos un papel fundamental en el despliegue y protección de espacios de igualdad en nuestros municipios. De la mano de la ciudadanía, la igualdad se construye en el día a día: en los barrios, en las escuelas, en las oficinas, en las asociaciones, en cada relación humana. "

La campaña se activará desde hoy y hasta el 8 de marzo en soportes exteriores, diarios, radios, redes sociales y televisiones.