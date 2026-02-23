M8
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Frente a las amenazas, las instituciones de la CAV harán un llamamiento a "defender y difundir" el feminismo en la campaña del 8M de este año

Como todos los años, Emakunde, las Diputaciones Forales y Eudel han presentado la campaña del 8 de marzo, que tendrá como lema "Dale espacio a la igualdad". Desde hoy y hasta el 8M, reivindicarán la igualdad como ámbito de cuidado y protección.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mehatxuen aurrean, EAEko erakundeek feminismoa "defendatzeko eta zabaltzeko" deia egingo dute aurtengo M8ko kanpainan

Última actualización

"Frente a los logros del feminismo, existe una respuesta mundial. Y cuando esos discursos avanzan, la igualdad retrocede". Con estas crudas palabras se  ha referido la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, a la situación actual del feminismo. El Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea, junto con las tres diputaciones forales y Eudel, ha preparado la campaña del 8M de este año para hacer un llamamiento a combatir las amenazas y a "defender y difundir" el feminismo.

La campaña tendrá como lema 'Dale espacio a la igualdad' y reivindicará el feminismo como un espacio a cuidar y proteger. Incluso animará a la ciudadanía a ampliar estos espacios. “Debemos proteger el espacio de la igualdad para que no haya retrocesos”, ha argumentado Elgarresta en la presentación de la campaña que ha tenido lugar este martes.

De hecho, la directora de Emakunde ha dado algunos ejemplos de esta labor de defensa y difusión. Desde el reparto equitativo de tareas y cuidados, la educación con la eliminación de estereotipos, la denuncia de discursos de odio y desinformación en las redes sociales o la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones políticas.

En línea con el lema de la campaña, el diputado de Igualdad de Álava, Iñaki Gurtubai, ha reclamado espacios sin discurso que quieran frenar los avances en igualdad. "El 8 de marzo queremos reafirmar nuestro compromiso con la construcción de nuevos espacios de dignidad, descanso y oportunidades para que todas las mujeres puedan vivir, decidir y avanzar con total libertad e igualdad", ha destacado.

Por su parte, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha subrayado el papel clave de los ayuntamientos para expandir los espacios de igualdad de la mano de la ciudadanía. "Tenemos un papel fundamental en el despliegue y protección de espacios de igualdad en nuestros municipios. De la mano de la ciudadanía, la igualdad se construye en el día a día: en los barrios, en las escuelas, en las oficinas, en las asociaciones, en cada relación humana. "

La campaña se activará desde hoy y hasta el 8 de marzo en soportes exteriores, diarios, radios, redes sociales y televisiones.

Feminismo Emakunde Día Internacional de la Mujer EUDEL Diputación Foral de Gipuzkoa Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

Joxerramon Bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joxerramon Bengoetxea defiende que las decisiones adoptadas ante el acto de Vox en EHU han sido "acertadas"

El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha destacado que "Vox se ha encontrado un campus vacío pero no paralizado", de manera que las medidas adoptadas ante el acto que había convocado "han sido eficaces". Asimismo, ha considerado que "también ha funcionado como cordón sanitario a los mensajes totalitaristas contrarios a los valores de la universidad".
Cargar más
Publicidad
X