Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 23 de febrero de 2026:

- Kosner Baskonia campeón de Copa: Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid, proclamándose campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia. El equipo azulgrana ha levantado su séptimo título copero diecisiete años después del último. Tras la victoria ha sido una noche de celebración en Vitoria-Gasteiz.

- Cierre del campus de Álava por el acto de Vox: La EHU cierra el campus de Álava este lunes por el acto convocado por Vox al mediodía en las inmediaciones del campus. La medida busca evitar disturbios, según ha explicado la institución universitaria.

- Nuevo paro en Tubos Reunidos: Nuevo paro en Tubos Reunidos coincidiendo con las negociaciones del ERE, que prevé el despido de 274 trabajadores en Amurrio (Araba) y 27 en Trápaga (Bizkaia). El 17, en la primera reunión negociadora, también fueron a la huelga, y harán lo propio los días 26 de febrero y 4 y 9 de marzo, coincidiendo con las próximas reuniones.