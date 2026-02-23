PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Kosner Baskonia campeón de Copa, cierre del campus de Álava y nuevo paro en Tubos Reunidos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Final Copa del Rey - Real Madrid vs. Baskonia: Integrantes del Baskonia con el trofeo de Copa
Celebración del Kosner Baskonia. Foto: Agencias
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Kosner Baskonia Kopako txapeldun!, EHUren Arabako campusa itxita eta greba eguna Tubos Reunidosen
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 23 de febrero de 2026:

Kosner Baskonia campeón de Copa: Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid, proclamándose campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia. El equipo azulgrana ha levantado su séptimo título copero diecisiete años después del último. Tras la victoria ha sido una noche de celebración en Vitoria-Gasteiz

Cierre del campus de Álava por el acto de Vox: La EHU cierra el campus de Álava este lunes por el acto convocado por Vox al mediodía en las inmediaciones del campus. La medida busca evitar disturbios, según ha explicado la institución universitaria. 

- Nuevo paro en Tubos Reunidos: Nuevo paro en Tubos Reunidos coincidiendo con las negociaciones del ERE, que prevé el despido de 274 trabajadores en Amurrio (Araba) y 27 en Trápaga (Bizkaia). El 17, en la primera reunión negociadora, también fueron a la huelga, y harán lo propio los días 26 de febrero y 4 y 9 de marzo, coincidiendo con las próximas reuniones.

Titulares de Hoy Vitoria-Gasteiz UPV-EHU Araba-Álava VOX Huelgas Conflictos laborales Sociedad

Te puede interesar

Joxerramon Bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joxerramon Bengoetxea defiende que las decisiones adoptadas ante el acto de Vox en EHU han sido "acertadas"

El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha destacado que "Vox se ha encontrado un campus vacío pero no paralizado", de manera que las medidas adoptadas ante el acto que había convocado "han sido eficaces". Asimismo, ha considerado que "también ha funcionado como cordón sanitario a los mensajes totalitaristas contrarios a los valores de la universidad".
Cargar más
Publicidad
X