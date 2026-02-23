TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Kosner Baskonia Kopako txapeldun!, EHUren Arabako campusa itxita eta greba eguna Tubos Reunidosen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Final Copa del Rey - Real Madrid vs. Baskonia: Integrantes del Baskonia con el trofeo de Copa

Kosner Baskoniako jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: Agentziak

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Kosner Baskonia Kopako txapeldun!: Kosner Baskoniak Valentzian jokatu den 2026ko Errege Kopako irabazi du, Real Madril faborito nagusiari 89-100 irabazita. Gauzak horrela, bere historiako zazpigarren Kopa titulua altxatu du, azkeneko garaipenetik 16 urte geroago. Garaipenaren ostean, festa lehertu da Gasteizen

- EHUren Arabako campusa itxita: EHUk Arabako campusa itxi du, Voxek eguerdirako deitu duen ekitaldi bat dela eta. Duela gutxi Iruñean eta Arabako hiriburuan bertan izandako istiluen ondorioz hartu dute erabakia.

- Greba eguna Tubos Reunidosen: Tubos Reunidoseko langileek greba eguna dute gaur, hain zuzen ere enplegu-erregulazioko espedientea negoziatzen jarraitzeko langileek eta zuzendaritzak egingo duten bigarren bileraren egunean. Enplegu-erregulazioko espedientearen arabera, 274 langile kaleratuko dituzte Amurrion (Araba) eta 27 Trapagaranen (Bizkaia). 

Eguneko Titularrak Gasteiz EHU Araba VOX Grebak Lan gatazkak Gizartea

