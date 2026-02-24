ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Mancisidor: "la política lingüística de la institución seguirá los altos estándares que hasta ahora ha mantenido"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mancisidor: "Erakundearen hizkuntza politikak orain arte mantendu dituen estandar altuei jarraituko die"
"Ese es el compromiso firme que hasta el día de hoy estoy manteniendo y espero seguir manteniendo", ha destacado el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, en su primera entrevista, de la mano de Eider Hurtado, en Radio Euskadi. 

